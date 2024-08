เกมจีบสาวในตำนาน "Tokimeki Memorial" ฉบับรีมาสเตอร์ วางจำหน่ายปี 2025

"Tokimeki Memorial - Forever With You - Emotional" หรือ "Tokimeki Memorial" ฉบับรีมาสเตอร์จะมีการเพิ่มภาพประกอบตัวละครที่วาดขึ้นใหม่ ซึ่งผู้เล่นสามารถสลับกลับไปใช้ภาพประกอบแบบดั้งเดิมได้ นอกจากนี้ยังมี Emotional Voice System (EVS) หรือระบบเสียงแสดงอารมณ์คล้ายกับใน "Tokimeki Memorial 2" ที่นางเอกอย่าง "ฟูจิซากิ ชิโอริ" จะสามารถเรียกชื่อผู้เล่นได้ ทำให้ผู้เล่นรู้สึกใกล้ชิดกับนางเอกมากขึ้น"Tokimeki Memorial - Forever With You - Emotional" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch ในปี 2025 ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://www.konami.com/games/tokimeki/1r/ และ X: @tokimeki573