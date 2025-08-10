“ทีมดูทอยท์” ครองแชมป์พีไอเอฟ ลอนดอนฯ “อัญชิสา” ตาม 4 สโตรคบุคคล

แดเนียล ดูทอยท์ โปรสาวจากแอฟริกาใต้ พาทีมคว้าแชมป์ พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามเซนทูเรียน คลับ ระยะ 6,439 หลา พาร์ 73 ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ประเภทบุคคล อัญชิสา อุตมะ ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 8 ร่วม ตามหลังผู้นำ 4 สโตรค
เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ จัดการแข่งขัน พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟสาวจากทั่วโลกลงแข่งขัน 104 คน เป็นผู้เล่นชาวไทย 4 คน ได้แก่ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, มายด์-ตรีฉัฐ จีนกลับ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ แจน-อัญชิสา อุตมะ
วันที่สองของการแข่งขันเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เป็นรอบสุดท้ายของประเภททีมและรอบสองของประเภทบุคคล ปรากฎว่าทีมดูทอยท์ซึ่งนำโดย แดเนียล ดูทอยท์ กัปตันทีมจากแอฟริกาใต้ ผนึกกำลังทำเพิ่มอีก 16 อันเดอร์พาร์ จบด้วยสกอร์รวม 29 อันเดอร์พาร์ 130 คว้าแชมป์พร้อมแบ่งเงินรางวัลไปคนละ 30,021 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 960,672 บาท โดยเฉือนชนะทีมของจอร์เจีย ฮอลล์ โปรสาวเจ้าถิ่น และทีมของเคียร่า ทัมบูร์ลินี่ จากสวิตเซอร์แลนด์ เพียงแต้มเดียว ขณะที่ทีมของ ปภังกร ธวัชธนกิจ จบที่อันดับ 7 ร่วม รับเงินรางวัลไปคนละ 2,787 เหรียญสหรัฐ หรือราว 89,000 บาท
ดูทอยท์ มืออันดับ 153 ในเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ทัวร์ ซึ่งเป็นนักกอล์ฟสำรองอันดับหนึ่งในรายการนี้ และได้รับการติดต่อเมื่อวันพฤหัสบดีให้ลงเล่นแทน ชาร์ลีย์ ฮัลล์ ดาวดังชาวอังกฤษ ที่ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ เจ้าตัวเผยหลังพาทีมคว้าแชมป์ว่า “ฉันได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าได้เข้าร่วมแข่งขัน ซึงฉันไม่เคยเห็นสนามนี้มาก่อน และไม่ได้ลงรอบซ้อม ฉันเล่นแบบไม่รู้อะไรเลย และก็ทำได้สำเร็จ”
ส่วนประเภทบุคคล โปรแจน-อัญชิสา อุตมะ มือ 55 ของทัวร์ เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสองวันมี 4 อันเดอร์พาร์ 142 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 8 ร่วม ขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังเป็นของ ลอร่า ฟูเอนสติค โปรสาวชาวเยอรมัน ที่หวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 70 นำต่อที่สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 137 โดยมี มาโนน์ เดอรอย เพื่อนร่วมชาติ, ปิริน เดอลาคูร์ จากฝรั่งเศส, คาซานดร้า อเล็กซานเดอร์ จากแอฟริกาใต้ และคาร์โลตา ซิกันดา โปรสาวมือ 24 ของโลกจากสเปน รั้งอันดับ 2 ร่วม ด้วยสกอร์ตามหลัง 3 สโตรค
ฟูเอนสติค โปรมือ 32 ของทัวร์ กล่าวหลังขึ้นนำเป็นวันที่สองว่า “เป้าหมายในวันพรุ่งนี้คืออยากหวดลูกออกไปให้ดี แล้วรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะพาฉันไปถึงไหน ฉันมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะมีคนดูเยอะ รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้อยู่ในตำแหน่งนั้นอีกครั้ง คิดว่ามีโอกาสชนะ ถ้าพัตต์ได้อีกสักหน่อย และหวังว่ามันจะดีพอที่จะชนะ”
ขณะที่ อัญชิสา นักกอล์ฟวัย 34 ปี จากลพบุรี กล่าวว่า “วันนี้ลมแรงกว่าเมื่อวาน ทำให้ช็อตทีออฟไปอยู่ในแฟร์เวย์ยาก โดยรวมเล่นได้ตามแผน อาจจะมีผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ก็กลับมาได้ ส่วนใหญ่เป็นพาร์ 3 ที่จะผิดบ่อยๆ คือเหล็กเราไม่ค่อยคมมาก ทำให้พัตต์ไกลยากเนื่องจากสปิดกรีนที่นี่ค่อนข้างไว แต่สามารถเซฟพาร์สามได้โดยไม่เสียโบกี้ ก็พอใจผลงานตัวเองมาก พรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีลมก็จะพยายามเล่นตามแผนเหมือนเดิม ไม่พยายามสู้มาก แต่ถ้าบุกได้ก็จะบุก พยายามรักษาสกอร์ให้ได้ประมาณนี้คือค่อนข้างพอใจแล้ว”
ทางด้านแพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ มือ 41 ของโลก ตีเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 72 สกอร์รวมอีเวนพาร์ 146 อยู่อันดับ 28 ร่วม และ ตรีฉัฐ จีนกลับ อดีตมือหนึ่งเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ ปี 2023 ตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 75 รั้งอันดับ 49 ร่วมด้วยสกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 148 ส่วน ชนกนันท์ อังกุรเศรณี พลาดตีเกิน 5 โอเวอร์พาร๋ 48 สองวันเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 150 ไม่ผ่านเข้ารอบ ทั้งนี้หลังจบรองสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวนักกอล์ฟเข้าไปเล่นวันสุดท้ายที่สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 149