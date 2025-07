จับสลากแบ่งสายลูกหนัง ยช. JINTAN U-14 มี 16 ทีมเอเชียเข้าร่วม

JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2025 จุดประกายฝันเยาวชนสร้างอนาคตลูกหนังอาเซียน-ญี่ปุ่น พร้อมเปิดโผ 16 ทีมชั้นนำแบ่งสายสุดเดือดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) ผนึกกำลังกับ บริษัท โมริชิตะ ยินตัน จำกัด ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฯ พร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2025” ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ บางพลี สมุทรปราการมร.มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธานองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) ในฐานะทูตการแข่งขันประจำปี 2025 ได้กล่าวตอกย้ำถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์นี้ว่า “ในฐานะทูตการแข่งขัน JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament ประจำปี 2025 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้จัดการแข่งขัน ASEAN Dream Football Tournament ครั้งที่ 8 นี้ขึ้นอีกครั้ง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง บริษัท โมริชิตะ ยินตัน จำกัด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนในการเริ่มต้นและพัฒนาทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาอีกครั้ง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยบ่มเพาะนักฟุตบอลจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และประเทศในอาเซียนเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสในการได้รับประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทีมจะรักษาความเป็นมิตร เล่นอย่างขาวสะอาด และทุ่มเทอย่างเต็มที่จนจบการแข่งขัน”การแข่งขัน JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2025 มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนและเสริมสร้างศักยภาพนักฟุตบอลเยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุดสำหรับการเติบโตเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต ดังนั้น การแข่งขันนี้จึงตั้งใจมอบโอกาสให้ผู้เล่นเยาวชนเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนา และเรียนรู้ร่วมกันกับนักฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ เพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนนักฟุตบอลเยาวชนในอาเซียน เพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเข้าร่วมเป็นนักกีฬาของเจลีกในอนาคตอันใกล้ แนวคิดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ JDFA (Japan Dream Football Association) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ได้เดินทางไปจัดคลินิกฟุตบอลทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อจุดประกายความฝันให้กับเยาวชนตลอดมาการแข่งขันในปีนี้มีสโมสรฟุตบอลชั้นนำจากนานาชาติเข้าร่วมทั้งหมด 16 ทีม โดยมี 5 สโมสรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น 1 สโมสรชั้นนำจากประเทศมาเลเซีย และ 10 สโมสรชั้นนำจากประเทศไทย ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 4 สาย คือ สาย A, B, C และ D เพื่อประชันฝีเท้ากันอย่างเข้มข้น ดังนี้กลุ่ม A: อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (Assumption United), หนองบัวพิชญ (Nongbua Pitchaya), บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (Buriram United), อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ALBIREX NIIGATA) ประเทศญี่ปุ่นกลุ่ม B: ท่าข้าม ชลบุรี เอ็ฟซี (Thakharm Chonburi FC), ชิกะ ซีเล็ค (SHIGA Select) ประเทศญี่ปุ่น, พอร์ต เอฟซี (Port FC), เวอร์ดี้ เอส.เอส. โอยาม่า (VERDY S.S. OYAMA) ประเทศญี่ปุ่นกลุ่ม C: สมุทรสงคราม ซิตี้ (Samut Songkhram City), ราชนาวี เอ็ฟซี (Rajnavy FC), เมืองทอง ยูไนเต็ด (Muangthong United), เอฮิเมะ เอ็ฟซี (EHIME FC) ประเทศญี่ปุ่นกลุ่ม D: พราม เอฟซี (Prime FC), โจโฮร์ดารุลตักซิม (JOHOR DARUL TA’ZIM) ประเทศมาเลเซีย, อัสสัมชัญ ศรีราชา (Assumption Sriracha), กัมบะ โอซาก้า (GAMBA OSAKA) ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้การแข่งขัน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2025” จะทำการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนท์ เพื่อคัดเลือกทีมชนะแต่ละสายเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อลุ้นเป็น 2 เยาวชนที่คว้ารางวัลอาเซียน ดรีมเพลเยอร์ (ASEAN Dream Player) ที่จะได้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปร่วมฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดกับทีมสโมสรชั้นนำของ J-League ลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีรางวัลผู้เล่นดีเด่น Most Valuable Player และรางวัลผู้ทำคะแนนยิงประตูยอดเยี่ยม Top Score Award อีกด้วยร่วมติดตามและให้กำลังใจเยาวชนจากทุกประเทศในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2025” ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 โดยรอบชิงชนะเลิศพร้อมพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 13.00 – 14.10 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ บางพลี สมุทรปราการหรือรับชมได้ทาง www.facebook.com/JINTANU14ASEANDREAMFOOTBALL