ระเบิดศึกลูกหนังลีกเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024”

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) พร้อมด้วย บริษัท โมริชิตะ ยินตัน จำกัด ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฯ ร่วมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นำนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากไทย และ ญี่ปุ่น รวม 16 ทีม ร่วมดวลแข้งระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 ณ KMITL Stadium สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของเยาวชน พร้อมคัดเลือกเยาวชนที่มีฝีเท้าที่โดดเด่นไปเปิดประสบการณ์และฝึกทักษะกับสโมสรชั้นนำภายใต้ J-League ลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นมร.มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธานองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) เผยว่า “โครงการ U-14 ASEAN Dream Football Tournament ได้เดินทางสู่ปีที่ 7 โดยเป็นโครงการที่มุ่งมั่นเพื่อฝึกอบรม และเสริมสร้างทักษะให้กับนักฟุตบอลเยาวชน ในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำคัญมากในการเติบโต และในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่ารุ่นอายุนี้ ยังเป็นวัยที่สำคัญที่สุดสาหรับการเติบโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะให้ผู้เล่นระดับเยาวชนเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาและเรียนรู้กับนักฟุตบอลเยาวชนระหว่างประเทศด้วยกัน เพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลในประเทศไทยต่อไป นอกจากนั้นยังจะได้รับโอกาสเข้าฝึกซ้อมและเข้าร่วมเป็นนักกีฬาของ J-League ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งแนวความคิดนี้ยังตรงกับแนวความคิดของ JDFA (Japan Dream Football Association) องค์กรการกุศลไม่แสวงผลกาไรอีกด้วย”การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” ได้รวมทีมฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรชั้นนำจากประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 16 ทีม โดยจับฉลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 4 สาย คือ สาย A, B, C และ D ซึ่งแต่ละสายประกอบด้วยทีมต่าง ๆ ดังนี้สาย A ชลบุรี เอฟซี (CHONBURI FC) / ลําพูน วอริเออร์ (LAMPHUN WORRIORS) / บางกอก คริสตียน คอลเลจ (BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE) / อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ ยู14 (ALBIREX NIIGATA U14)สาย B โตโยต้า จูเนียร์ ฟุตบอล คลินิค 2024 (TOYOTA JUNIOR FOOTBALL CLINIC 2024) / โปลิศ เทโร เอฟซี (POLICH TERO FC) / ชัยนาท ฮอร์นบิล (CHAINAT HORNBILL) / เวนท์ฟอเรท โกฟุ (VENFOET KOFU)สาย C บุรีรัมย์ เอฟซี (BURIRAM FC) / พีที ประจวบ (PT PRACHUAP) / อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) / ชิกะ ยู14 (SHIGA U14)สาย D พอร์ต เอฟซี (PORT FC) / เวอร์ดี้เอสเอส โอยาม่า (VERDY SS OYAMA) / กันทรารมย์ เอฟซี (KANTARAROM FC) / กัมบะ โอซาก้า (GAMBA OSAKA)ทั้งนี้การแข่งขัน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” จะทำการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนท์ เพื่อคัดเลือกทีมชนะแต่ละสายเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อลุ้นเป็น 3 เยาวชนที่คว้ารางวัลอาเซียน ดรีมเพลเยอร์ (ASEAN Dream Player) ที่จะได้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปร่วมฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดกับทีมสโมสรชั้นนำของ J-League ลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีรางวัลผู้เล่นดีเด่น Most Valuable Player และรางวัลผู้ทำคะแนนยิงประตูยอดเยี่ยม Top Score Award อีกด้วยร่วมติดตามและให้กำลังใจเยาวชนไทย ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเยาวชนอาเซียน “JINTAN U-14 ASEAN Dream Football Tournament 2024” ในระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 โดยรอบชิงชนะเลิศพร้อมพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ KMITL Stadium สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือรับชมได้ทาง www.facebook.com/JINTANU14ASEANDREAMFOOTBALL