"ชาตรี" ชี้ มีเพจสร้าง Fake News หวังทำลาย ONE ยอมรับขาดทุนจริง แต่ตอนนี้กำลังสร้างกำไร

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ซีอีโอ ONE แถลงการณ์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Chatri Sityodtong ตอบโต้การโจมตีออนไลน์และข่าวลือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร พร้อมเปิดเผยสถานะทางการเงินและทิศทางอนาคตของบริษัทช่วงหลายปีที่ผ่านมา ONE เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมทั่วโลก องค์กรได้กลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีออนไลน์และการประชาสัมพันธ์โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป้าหมายของการโจมตีเหล่านี้คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและบิดเบือนภาพลักษณ์ของ ONE นำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงในปี 2025 เพียงปีเดียว ONE ได้เผชิญกับการโจมตีหลายรูปแบบ ทั้งวิดีโอปลอม (Deepfake) ที่สร้างโดย AI ไปจนถึงบัญชีปลอมหลายพันบัญชีที่พยายามทำลายชื่อเสียงของ ONE บนสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บบอร์ดต่าง ๆ รวมถึงบทความที่เต็มไปด้วยข้อมูลผิด ๆนักข่าว (บางคน) ไปไกลถึงขั้นอ้างข้อมูลเท็จว่า สัญญาหุ้นส่วนกับ Amazon Prime Video ของสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดในปีนี้ ความจริงคือเป็นข้อตกลง 5 ปี ที่จะดำเนินต่อไปจนถึงกลางปี 2027บ้างก็นำเสนอข้อมูลการเงินของ ONE ในทางที่ผิด โดยนำบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวมาอ้างแทนผลประกอบการของทั้งกลุ่ม กลยุทธ์เหล่านี้คล้ายกับการโจมตีทางการเมืองที่สกปรกการโจมตีเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และน่าจะเกิดขึ้นอีก แต่ก็เข้าใจได้ว่านี่คือสิ่งที่ต้องประสบบนเส้นทางการสร้างแบรนด์ไปสู่ระดับโลก การทำสิ่งที่น่าจับตา กล้าหาญ และมีความหมาย น่าเสียดายที่บางคนเพียงแค่ต้องการเห็น ONE ล้มเหลวONE ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และไม่เคยอวดอ้างว่าเป็นเช่นนั้น ONE เคยทำผิดพลาด เคยล้มเหลว เคยพลาดโอกาส บางครั้งจำเป็นต้องปรับลดขนาดทีมงานในบางประเทศ เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโตในประเทศอื่น บางครั้งต้องเปลี่ยนแผนจัดอีเวนต์ ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบางปีอาจมีนักกีฬาบางคนซึ่งจัดว่าเป็นสัดส่วนน้อยมากไม่พอใจ ก็เหมือนกับบริษัทหรือองค์กรกีฬาอื่น ๆ แม้ทีมงานจะพยายามด้วยความจริงใจที่จะดูแลนักกีฬา และสร้างโอกาสที่ดีให้ทุกฝ่ายที่ทำงานด้วยกันก็ตามนักกีฬาบางคนมีเหตุผลสมควรสำหรับความกังวล โดย ONE พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่เบื้องหลัง แต่การเรียกร้องนั้นบางครั้งก็ไม่ใช่เหตุสมควรเสมอไป เช่น การเรียกร้องขอชิงแชมป์ การเปลี่ยนคู่ชก บางคนประสบปัญหาแพ้ต่อเนื่องและพยายามหาคนร่วมรับผิดชอบ บางคนมองว่าตนสมควรได้ค่าตอบแทนเพิ่ม ไม่มีใครถูกหรือผิดในสถานการณ์เหล่านี้ เนื่องจากมันเป็นเพียงการสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันการสร้างทรัพย์สินทางกีฬาระดับโลกย่อมต้องใช้เงินมหาศาล หลายปีที่ผ่านมา ONE ประสบกับภาวะต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงมาก ขณะที่มีรายได้จำกัด เพราะกำลังอยู่ในช่วงการสร้างแบรนด์และเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ 195 ประเทศ การขยายฐานแฟน ๆ ในทั่วทุกมุมโลก การจัดอีเวนต์ใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อกระตุ้นระบบนิเวศ ตลอดจนการดึงซูเปอร์สตาร์ทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน และอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่การลงทุนสูงสุด จากนั้นต้นทุนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับรายได้ที่เติบโตขึ้นทุกปี แนวโน้มทิศทางการเงินดีขึ้นเรื่อย ๆ เส้นทางสู่การทำกำไรมีความชัดเจนมากขึ้นบิ๊กบอส ONE ยอมรับว่าคาดการณ์เวลาเป้าหมายทำกำไรของ ONE คลาดเคลื่อน เพราะธุรกิจมีความผันผวน และยากที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ (เช่น สัญญาการออกอากาศ การสนับสนุน การใช้สิทธิ์แบรนด์ หรือข้อตกลงกับรัฐบาล) อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีมาก และอยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้านตัวชี้วัดความนิยมและรายได้ ONE สามารถขายบัตรเต็มสนามในหลายประเทศทั่วโลก และติดเทรนในกูเกิล รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธไม่ได้ว่า ONE มีสินค้า และนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ที่แฟน ๆ นับล้านคนทั่วโลกชื่นชอบและหลงรัก“บิ๊กบอสชาตรี” ได้ทิ้งท้ายว่า “หากคุณรักนักกีฬา และรัก ONE ผมขอเชิญคุณร่วมต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าไปด้วยกัน ตั้งแต่วันแรก พันธกิจของเราคือการปลดปล่อยฮีโรในชีวิตจริง ผู้จุดประกายความหวัง พลัง ความฝัน และแรงบันดาลใจ เรื่องราวชัยชนะเหนือความยากลำบากและอุปสรรคที่เป็นไปไม่ได้ของพวกเขา คือแรงบันดาลใจสู่ความยิ่งใหญ่ของทุกคนในทุกแห่งหน”“พวกคุณคือเหตุผลที่ทำให้ ONE เติบโตอย่างรวดเร็ว เราได้สร้างความเคลื่อนไหวที่พิเศษ การเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นจากความกล้าหาญ ความเห็นอกเห็นใจ และความตั้งใจที่จะท้าทายโอกาส““สุดท้ายผมเชื่ออย่างแท้จริงว่า ความดีจะชนะความชั่ว และความรักจะชนะความเกลียดชัง เชิญชวนเพื่อนและครอบครัวมาร่วมกับเรา ชวนคนแปลกหน้าให้สนับสนุนเรา และชวนทั้งโลกให้โอบกอดการเคลื่อนไหวของเรา...เพราะเราคือหนึ่งเดียวกัน”