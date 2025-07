"ปิติ-กันตศักดิ์" ลุยฝนไล่แซงจากท้าย ยืนโพเดียม GT3 บางแสน จีพี 2025

ปิติ ภิรมย์ภักดี และ กันตศักดิ์ กุศิริ แม้จะพลาดหมุนในช่วงต้นเกม แต่ยังผนึกกำลังไล่จากท้ายแถว พาทีมแข่ง สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ คัมแบ็คยืนโพเดียมอันดับที่ 3 ในศึก TSS สนามที่ 2 ของปี 2025 รายการ บางแสน กรังด์ปรีซ์การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik เดินทางมาถึงสนามที่ 2 ของปี 2025 รายการบางแสน กรังด์ปรีซ์ ที่บางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี สนามปิดเมืองแข่งที่มีความยาวต่อรอบ 3.754 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 5 ก.ค 68 เป็นการแข่งขันเรซแรก ท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนตกลงมาก่อนการแข่งขันการแข่งขันภายใต้กติกา 60 นาที บวก 1 รอบ ต้องเริ่มต้นออกสตาร์ทด้วยรถเซฟตี้คาร์ โดยรถแข่งทั้งหมดขับตามกันเป็นแถวเรียงเดี่ยว ก่อนที่จะมีสัญญาณธงเขียวหลังผ่านไป 5 นาที ซึ่งทันทีที่ทุกคันเปิดคันเร่ง รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 จาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่ออกตัวจากอันดับ 3 โดย ปิติ ภิรมย์ภักดี ขับเป็นมือแรก แต่ทว่ารถเสียหลักหมุนจนหล่นไปในอันดับสุดท้ายอย่างไรก็ดี ปิติ พยายามไล่จากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่ 6 ได้ในช่วงก่อนเข้าพิต และส่งไม้ต่อให้ กันตศักดิ์ กุศิริ ออกมาไล่ต่อในช่วง 30 นาทีหลัง ซึ่ง "ซูเปอร์แบงค์" ไม่ทำให้ผิดหวังควบรถหมายเลข 12 ไล่แซงจากอันดับ 6 ขยับขึ้นมายืนแป้นโพเดียมอันดับที่ 3 ได้สำเร็จ เก็บเพิ่ม 15 คะแนน ในตารางแชมเปียนชิปรุ่น GT3ส่วน Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 ที่ขับโดย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี เป็นมือแรก ออกตัวจากอันดับ 4 ขยับขึ้นรั้งอันดับ 3 ได้ตั้งแต่ต้นเกม ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับ คาร์โล แวน แดม ออกมาไล่ในช่วงครึ่งหลัง ทว่าโชคร้ายจังหวะการเข้าพิตไม่เป็นใจ ทำให้ผ่านเส้นชัยในอันดับที่ 7ขณะที่ผู้ชนะในเรซนี้เป็นของรถแข่งหมายเลข 18 จาก AAS Motorsport By EBM ขับโดย วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ ลอริน ไฮน์ริช ทั้งนี้ ทีมสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยังมีคิวลงแข่งเรซที่ 2 รายการบางแสน กรังด์ปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค.นี้ เวลา 16.05 น.