“สิงห์ มอเตอร์สปอร์ตฯ” เปิดไลน์อัพสู้ศึก TSS 2025 “วรวุฒิ” นำทีมประเดิม Ferrari 296 GT3

“สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์” เปิดไลน์อัพสำหรับการแข่งขันในศึก TSS The Super Series 2025 ประเดิมรถแข่งคันใหม่ Ferrari 296 GT3 ขับโดย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์โล แวน แดม ขณะที่ ปิติ ภิรมย์ภักดี พร้อมผนึกกำลัง กันตศักดิ์ กุศิริ ป้องกันแชมป์ประเทศไทยนับถอยหลังการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ TSS The Super Series 2025 โดย สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ร่วมเตรียมความพร้อมในการลงชิงชัยฤดูกาลนี้ หลัง ทีมงาน และนักแข่ง กลับมานำรถลงสนามทดสอบช่วงพรีซีซัน ที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์โดยถือเป็นครั้งแรกที่ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ นำรถแข่งคันใหม่ Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 ตัวแข่งภายใต้กติกา GT3 จากเฟอร์รารี่รุ่นล่าสุด คันแรกของเมืองไทย ลงสนามทดสอบอย่างเป็นทางการ ขับโดย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และคาร์โล แวน แดม ทีมเมทชาวดัตช์ขณะที่คู่หูแชมป์เก่ารุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 จากปี 2024 นำโดย “TP12” ปิติ ภิรมย์ภักดี ยังคงจับคู่ กันตศักดิ์ กุศิริ ก็นำรถแข่งลงทดสอบเช่นเดียวกัน โดยมาในตัวแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 เช่นเดิม ส่วนในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM ยืนยันไลน์อัพ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา จับคู่ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ภายใต้รถแข่ง Ferrari 488 Challenge หมายเลข 25ทั้งนี้ “สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์” มีคิวลงแข่ง TSS The Super Series 2025 สนามแรก วันที่ 22-25 พ.ค. นี้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมติดตามผลงานของทีมแข่งหัวใจสิงห์ได้ที่แฟนเพจ Singha Motorsport Team Thailand