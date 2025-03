ปลุกกระแสแฟนบอล! “ลาลีกาไทย” จัดกิจกรรมโหมโรงศึกดาร์บีแมตช์เซบีญาอาทิตย์นี้

ลาลีกา จัดกิจกรรมพิเศษในไทย โหมโรงก่อนถ่ายทอดสดดาร์บีแมตช์เมืองเซบีญา คืนวันอาทิตย์นี้ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้กับแฟนบอลต่อต้านการกระทำรุนแรงและเหยียดเชื้อชาติในแคมเปญ LALIGA VS Racismเมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 ณ Super Star Arena ลาดพร้าว 80 นายอนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทนของลาลีกาในประเทศไทย กล่าวเปิดงาน “Laliga Big Match Meeting & Football Friendly Match” ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง องค์กรพันธมิตร สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้กับแฟนบอลต่อแคมเปญ LALIGA VS Racismโดย ลาลีกา และ อีเอ สปอร์ตส์ ได้ผนึกกำลังรวมพลังต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2025 ด้วยแคมเปญ VS RACISM ครั้งที่ 4 ภายใต้สโลแกน “ส่งเสริมความหลากหลายและความสามัคคีผ่านกีฬาฟุตบอล และส่งเสริมความเคารพดุจเดียวงานศิลปะ” แสดงจุดยืนถึงความมุ่งมั่นของลาลีกา ที่ต่อต้านการกระทำรุนแรงและแสดงความเกลียดชังทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อต้านการเหยียดเชื้อชาตินอกจากนั้น สโมสรต่าง ๆ ในลาลีกา ยังได้ร่วมกันโปรโมทเสื้อแข่งขันที่ได้รับการออกแบบโดย Suso33 ศิลปินชาวสเปน และลูกฟุตบอลที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นการเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกใช้เป็นครั้งแรกในแมตช์เดย์ที่ 29 รวมถึงเกมระหว่าง เรอัล เบติส กับ เซบีญา นอกจากนี้ เสื้อแข่งดังกล่าวยังถูกนำไปใช้ในวิดีโอเกม EA SPORTS FC 25 อีกด้วยพร้อมกันนี้ ยังมีการสร้างความตระหนักรู้ภายในสนามกีฬาของ LALIGA EA SPORTS และ LALIGA HYPERMOTION รวมถึงแนวคิดจัดกิจกรรมใหม่ ๆ อาทิ การเดินลงสู่สนามของเด็ก ๆ จาก Fundación Secretariado Gitano องค์กรเอ็นจีโอของสเปน ร่วมกับผู้เล่นทีมเจ้าบ้าน เรอัล เบติส ในการแข่งขันดาร์บีแมตช์กับ เซบีญาสำหรับประเทศไทย beIN Sports ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลลาลีกาอย่างเป็นทางการ จะทำการถ่ายทอดสด ElGran Derbi de Sevilla ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2025 เวลา 02:00 น. หรือตี 2 ของคืนวันอาทิตย์นี้นายอนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทนของลาลีกาในประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความสุขมากกับการจัดกิจกรรมและความคิดริเริ่มครั้งนี้ โดยประเทศไทยให้ความสนใจเป็นอย่างสูงกับฟุตบอลดาร์บีแมตช์เมืองเซบีญา เช่นเดียวกับแคมเปญ VS RACISM ก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ในตลาดเชิงกลยุทธ์ของลาลีกาในทวีปเอเชีย เราปรารถนาส่งเสริมความคิดริเริ่มลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำลาลีกาให้เข้ามาใกล้ชิดแฟนบอลชาวไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลประเทศไทย โดยให้มีพัฒนาการต่อในอีกหลายปีข้างหน้า”สำหรับกิจกรรมภายในงาน ALEX อินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงจากลาลีกา จะปรากฏตัวทักทายแฟนบอลไทยผ่านวิดิโอ และนำเสนอข้อมูลสำคัญเชิงลึกเกี่ยวกับแมตช์เบติสและเซบีญา โดย LALIGA Big Data ถูกจัดทำโดยแพลตฟอร์ม Mediacoach จาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับสูงของ Microsoftทั้งนี้ สนามฟุตบอลแต่ละแห่งของลาลีกาได้ทำการติดตั้งกล้องจำนวน 19 ตัว เพื่อบันทึกจุดข้อมูล (data points) หลายล้านจุดระหว่างการแข่งขัน พร้อมด้วยการทำงานของทีมนักวิเคราะห์ของลาลีกา ส่งผลให้ลาลีกาสามารถรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถรับประกันด้วยความมั่นใจต่อแฟนบอลชาวไทยจะได้รับข้อมูลพิเศษขณะรับชมดาร์บีแมตช์เมืองเซบีญาอย่างแน่นอน