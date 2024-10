สสส. สานพลัง ภาคี จ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ในเทศกาล The ICONiC Run Fest 2024

สสส. สานพลัง ภาคี จ.มุกดาหาร เปิดเมืองอัญมณีลุ่มน้ำโขง ร่วมสร้างต้นแบบ Soft Power จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ในเทศกาล The ICONiC Run Fest 2024 เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เชิงคุณภาพ สนามที่ 4 หลังประสบความสำเร็จจากสนามเมืองย่าโม เน้นสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อเนื่อง ด้วยเทศกาลอาหาร Heathy Market พร้อมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดเสี่ยงโรค NCDs มีนักวิ่งกว่า 2 พันคนสมัครเต็มพิกัด!เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest 2024 Thailand series Mukdahan 2024 เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงคุณภาพ สนามที่ 4 โดยมีนางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา กรรมการกองทุน สสส. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. น.ส.นิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. และคณะผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย และภาคี จ.มุกดาหารเข้าร่วมนายวรญาน กล่าวว่า จ.มุกดาหาร อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย ส : สกลนคร น : นครพนม ุก : มุกดาหาร ซึ่งมีความใกล้เคียงกันทั้งวิถีชีวิต พื้นที่ ประเพณี อาหารอีสาน จุดเด่นของพื้นที่ คือ ภูมิศาสตร์ที่มองเห็นเทือกเขาภูพาน ลุ่มแม่น้ำโขง นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสบรรยากาศจุดแลนด์มาร์กใหม่หอนาฬิกามุกดาหาร หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ช่วยสร้างโอกาสเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนจากการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกาลังกายและตระหนักถึงการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในทุกด้านอย่างมหาศาลดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า เทศกาลงานวิ่ง งานเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest 2024 Thailand series Mukdahan 2024 จัดขึ้นต่อเนื่องสนามที่ 4 หลังประสบความสำเร็จจากสนามที่ 3 ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศ หวังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมปั้นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพสู่เมนูระดับประเทศ "เมนูแจ่วฮ้อนปลาคัง น้ำซุปมะพร้าว" โดยเชฟกิ๊ก กมล ชอบดีงาม Celebrity Chef และทายาทรุ่นที่ 3 แห่งร้านเลิศทิพย์ และคุณชนกภรณ์ สุชัมบดี ร้านรัตติยา แจ่วฮ้อน รวมทั้งตลาดนัด Healthy Community ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านผลิตภัณฑ์ออแกนิคเพื่อสุขภาพ และกิจกรรม Wellness Sports Training Clinic "Let's be Active" กระตุ้นต่อมสุขภาพดีลดภาระรายจ่าย โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการ และ Sport Influencer“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการแนวคิดทั้งการเดิน-วิ่ง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ เพื่อร่วมสร้างต้นแบบ Soft Power เน้นสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ชุมชนต่อเนื่อง ทั้งเทศกาลอาหาร Heathy Market พร้อมรณรงค์แคมเปญป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และสร้างกิจกรรมทางกายอื่นๆ มากมาย โดยสนามนี้ยังคงนักวิ่งกว่า 2 พันคนสมัครเต็มพิกัด สำหรับกิจกรรมวิ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2567 จะมีระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นของที่ระลึก รวมทั้งจะมีกิจกรรม "รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ ประจำจังหวัด "The Iconic Run Photo" พิธีมอบธงการจัดงานให้กับตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบต่อให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพสนามที่ 5 ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The ICONIC Run Fest” ดร.นพ.ไพโรจน์