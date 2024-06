The ICONiC Run Fest Thailand Series ChiangRai 2024 ประเดิมสนามแรกที่ จ.เชียงราย นักวิ่งตบเท้ากว่า 2 พันคน ร่วมเดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย จัดเทศกาลงานวิ่ง The ICONiC Run Fest Thailand Series ChiangRai 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน ประเดิมสนามแรก ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน โดยมีนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีมาร่วมกิจกรรมกันสร้างสีสันให้กับ The ICONiC Run Fest Thailand Series ChiangRai 2024 ซึ่งกิจกรรมแบ่งระยะทางออกเป็น 2 ระยะคือ วิ่งระยะ 10 กม. และระยะ 5 กม. ภายใต้เส้นทางวิ่งที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สักการะ สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตอกย้ำความเป็นเมืองสุขภาวะ (Wellness City) ขณะเดียวกันเทศกาลงานวิ่งครั้งนี้ยังได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมของ จ.เชียงราย ในรูปแบบตลาดนัด Healthy Community ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ หมอนใบชา ข้าวอินทรีย์ นมงาขาว ผักและผลไม้ปลอดสาร ภายในงานมีการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในท้องถิ่น “อ๊อกปลานิลสมุนไพร” และ “แกงแคไก่” ที่มีผักและสมุนไพรไฟเบอร์สูงโดยภายหลังจากที่นักวิ่งตบเท้าเข้าเสันชัยแล้วก็ยังมีกิจกรรม "รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ ประจำจังหวัด "The Iconic Run Photo" ซึ่งนับว่าเทศกาลงานวิ่งครั้งนี้เป็นการช่วยเปิดโอกาสเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในทุกด้านอย่างมหาศาล ส่งผลให้ให้มีเงินสะพัดภายในจังหวัดหลายล้านบาท ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมสนามแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบธงการจัดงานให้กับตัวแทนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม The ICONiC Run Fest Thailand Series สนามที่ 2 ในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ต่อไป เพื่อเป็นการส่งต่อความสำคัญขยายผลไปในระดับประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน” ของ สสส.ต่อไปสำหรับ “The ICONiC Run Fest Thailand Series 2024" ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเดิมสนามแรกที่ จ.เชียงราย เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยความสำเร็จ โดยสนามต่อไปจะจัดที่ จ.สุโขทัย วันที่ 24-25 สิงหาคม 25567 ตามด้วย จ.นครราชสีมา วันที่ 7-8 กันยายน 2567, จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ตุลาคม 2567 และ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัด โดยนักวิ่งจะได้รับ เสื้อ BIB และเหรียญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นของที่ระลึกสนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ theiconicrunfest