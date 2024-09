ประสบความสำเร็จอย่างมาก! The ICONIC Run Fest สนามที่ 3 ส่งไม้ต่อให้กับ จ.มุกดาหาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จ.นครราชสีมา ร่วมจัดงานเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series KORAT 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศสนามที่ 3 มุ่งลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) โดยได้มีกิจกรรมเดินวิ่งที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายนบรรยากาศภายในงานเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series KORAT 2024 คับคั่งไปด้วยนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนกว่า 2,000 คน โดยถือเป็นกระแสตอบรับที่ดีจากนักวิ่ง สนใจเข้าร่วมเต็มจำนวนต่อเนื่องตั้งแต่สนามแรก จ.เชียงราย และสนามที่ 2 จ.สุโขทัย จนถึงสนามที่ฃง 3 จ.นครราชสีมา ซึ่งนักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศอันสวยงาม ตลอดเส้นทางวิ่งได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านอัตลักษณ์ความดั้งเดิมของอาคาร บ้านเรือน วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอีสาน ผลงานศิลปะภาพเขียนบนท้องถนน รวมถึงผ่านสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว สวนสวยขนาดใหญ่บรรยากาศดีใจกลางโคราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วิ่งผ่านแลนมาร์คสำคัญ และนักวิ่งทุกคนได้มีโอกาสไหว้สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ย่าโม” วีรสตรีของชาวไทย ที่เด่นสง่ากลางใจเมืองโคราช ทำให้เกิดเป็นภาพอันสวยงาม และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่อง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมในโคราชเป็นอย่างดีสำหรับสนามที่ 3 ที่โคราชนี้ นอกจากมีตลาดนัด Healthy Community สินค้าเพื่อสุขภาพ ยังมีการสาธิตเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ “ยำหัวปลีกับไก่โคราช” โดยเชฟกิ๊ก-กมล เชฟกระทะเหล็ก ร่วมกับ เชฟเอก-เอกรัฐ วชิรทองไพศาล จากร้านอาหารชื่อดังของโคราช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Wellness Sports Training Clinic "Let's be Active" ถือเป็นการสร้างแนวทางและโอกาสเพิ่มอัตราของกิจกรรมทางกายในรูปแบบเทศกาลสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCDs ในอนาคต ตามแนวคิดของกิจกรรมเทศกาล The ICONIC Run Fest เป็นการบูรณาการแนวคิดการเดิน-วิ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบเทศกาลเดิน วิ่ง กิน เชิงสุขภาพ ขยายผลสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน เพื่อจุดประกายในพื้นที่อื่นๆจากความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ The ICONIC Run Fest สนามที่ 3 ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการส่งมอบธงในการจัดกิจกรรมต่อให้เจ้าภาพสนามต่อไป สนามที่ 4 จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ และสนามที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 โดยจะมีการวิ่งในระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. ซึ่งนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเป็นของที่ระลึก สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Iconic Run Fest สสส. ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในสนามต่อไป