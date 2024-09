กระหึ่ม! นักวิ่งกว่า 2,000 คน ตบเท้าสมัครเข้าร่วมเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series KORAT 2024 สสส. สานพลัง ภาคี-โคราช เปิดประตูเมืองย่าโม เดินหน้าจัดงานวิ่ง กิน เที่ยว พร้อมสาธิตเมนู ชู Soft Power ท้องถิ่นสุดล้ำ “ยำหัวปลีกับไก่โคราช” จากเชฟระดับประเทศวันที่ 8 ก.ย. 2567 เวลา 05.00 น. ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (องค์การมหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จ.นครราชสีมา จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series KORAT 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยว เพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน ต้นแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับประเทศสนามที่ 3 มุ่งลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs)โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 กล่าวว่า เทศกาล The ICONIC Run Fest เป็นการบูรณาการแนวคิดการเดิน-วิ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งนอกจากช่วยสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มอัตราการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และส่งต่อองค์ความรู้การบริโภคอาหารปลอดภัย ยังช่วยสร้างประโยชน์กับเมืองเจ้าภาพ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ผ่านการนำอัตลักษณ์พิเศษของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดในรูปแบบเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Healthy Sport Tourism & Festival) มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบเทศกาลเดิน วิ่ง กิน เชิงสุขภาพ ขยายผลสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืน เพื่อจุดประกายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า The ICONIC Run Fest เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของ สสส. ผ่านกลยุทธ์ 3 Active 1.Active People 2.Active Environment 3.Active Society สร้างการมีกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมส่งเสริมโอกาสสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวจากการมีส่วนร่วมของชุมชน นำร่องต้นแบบการจัดงานใน 5 จังหวัด ประเดิมสนามที่ 1 จ.เชียงราย สนามที่ 2 จ.สุโขทัย สำหรับสนามที่ 3 ที่โคราชนี้ นอกจากมีตลาดนัด Healthy Community สินค้าเพื่อสุขภาพ ยังมีการสาธิตเมนูท้องถิ่น “ยำหัวปลีกับไก่โคราช” โดยเชฟกิ๊ก-กมล เชฟกระทะเหล็ก และเชฟเอก-เอกรัฐ วชิรทองไพศาล จากร้านอาหารชื่อดังของโคราช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Wellness Sports Training Clinic "Let's be Active" มุ่งสร้างแนวทางและโอกาสเพิ่มอัตราของกิจกรรมทางกายในรูปแบบเทศกาลสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCDs ในอนาคต“สนามที่ 3 นักวิ่งยังคงสมัครเข้าร่วมเต็มอย่างรวดเร็ว กว่า 2,000 คน สสส. ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในสนามต่อไป สนามที่ 4 จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และสนามที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. 2567 ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม.” ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม กล่าวนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โคราชมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดต้นแบบการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเพื่อสุขภาพ ตลอดเส้นทางวิ่งได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านอัตลักษณ์ความดั้งเดิมของอาคาร บ้านเรือน วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอีสาน ผลงานศิลปะภาพเขียนบนท้องถนน รวมถึงผ่านสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว สวนสวยขนาดใหญ่บรรยากาศดีใจกลางโคราช ที่สำคัญ นักวิ่งทุกคนได้มีโอกาสไหว้สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ย่าโม” วีรสตรีของชาวไทย ที่เด่นสง่าใจกลางเมืองโคราช ส่งผลเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมในโคราชและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างดี​