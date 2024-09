"สเปอร์ส" จับมือ "แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล" เป็นพาร์ทเนอร์ด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับโลกและดิจิทัลวอลเล็ท

สโมสรฟุตบอลท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแอนท์ อินเตอร์เนชันแนล ผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงินระดับโลก เป็นระยะเวลา 3 ปีภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล และแบรนด์ธุรกิจของบริษัทอย่าง อาลีเพย์พลัส (Alipay+), แอนทอม (Antom) และเวิลด์เฟิร์ส (WorldFirst) จะก้าวขึ้นมาเป็นพันธมิตรด้านการชำระเงิน และกระเป๋าเงินดิจิทัลระดับโลกอย่างเป็นทางการของสโมสรท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ทั้งนี้อาลีเพย์พลัสจะยังเป็นพันธมิตรด้านเสื้อผ้าสำหรับฝึกซ้อมให้ทั้งทีมนักกีฬาชาย และหญิงของสโมสรอย่างเป็นทางการอีกด้วยสโมสรท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ร่วมมือกับแอนท์ อินเตอร์เนชันแนล นำโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างอาลีเพย์พลัส และการบริการการชำระเงินสำหรับผู้ค้าอย่างแอนทอม มาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นให้กับแฟนบอลเพื่อซื้อสินค้าและบริการทั้งในสนาม และบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผ่านช่องทางการชำระเงินที่แพร่หลายที่ได้รับความนิยมในเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้แอนท์ อินเตอร์เนชันแนลยังให้การสนับสนุนท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเติบโต และการมีส่วนร่วมของแฟนบอลในเอเชียแปซิฟิก ผ่านแอปพลิเคชันการชำระเงินดิจิทัลของพันธมิตร ซึ่งรวมถึงอาลีเพย์อีกด้วย แอนท์ อินเตอร์เนชันแนลมีประสบการณ์อยู่มากในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลผ่านกีฬาฟุตบอล โดยเคยเป็นผู้สนับสนุนทั้งการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 และ 2024Yang Peng, Chief Executive Officer, แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้ อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่มีพลังในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของแอนท์ อินเตอร์เนชันแนลในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อขยายธุรกิจไปทั่วโลก ให้ผู้บริโภค และธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงบริการทางการเงินที่ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น”Yang Peng, กล่าวเสริมว่า “ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของแฟนบอลให้ดียิ่งขึ้น แอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อมั่นในแนวคิด 'To Dare is To Do' ของท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ และตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับสโมสรอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าถึงฐานแฟนบอลทั่วโลกผ่านโซลูชันการชำระเงิน และโซลูชัน digitalization ที่ทันสมัยของเรา สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค 1.6 พันล้านคน ที่ได้รับบริการจากอาลีเพย์พลัส และพันธมิตรผ่านกีฬาฟุตบอลและสโมสรเอง”Daniel Levy, Chairman, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กล่าวว่า “ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ และแอนท์ อินเตอร์เนชันแนลมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับฐานแฟนบอลผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เรายังมุ่งหวังที่จะเพิ่มการรับรู้ของแอนท์ อินเตอร์เนชันแนลผ่านแพลตฟอร์มของเราในฐานะสโมสรพรีเมียร์ลีกชั้นนำ”Daniel Levy กล่าวเสริมว่า “แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนบอลของเราโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้แอนท์ อินเตอร์เนชันแนลก็เคยเป็นพันธมิตรในสองรายการระดับโลกอย่างฟุตบอลยูโร 2 ครั้งที่ผ่านมา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับแฟนบอลของเรากับแอนท์ อินเตอร์เนชันแนล ทั้งในสนามและบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ รวมถึงมีส่วนร่วมกับแฟนบอลของเราทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้น”