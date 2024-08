DITP และ RX Tradex ร่วมเชื่อมโยงอนาคตแห่งโลจิสติกส์ สร้างมิติใหม่ยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG – LOGISTIX 2024 เชื่อมโยงอนาคตธุรกิจโลจิสติกส์ผ่านเวที ผู้นำเทคโนโลยีและผู้ให้บริการกว่า 415 แบรนด์ 25ประเทศ พร้อมพบนักธุรกิจและผู้ประกอบการกว่า 9 พันรายด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโลจิสติกส์ ในฐานะหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์ชาติ DITP จึงร่วมกับ RX Tradex จัดงาน TILOG – LOGISTIX 2024 ภายใต้แนวคิด “Connecting the Logistics Future” หรือ เชื่อมโยงอนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อมและความร่วมมือของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยในการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคต โดยเน้นความสำคัญของนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ (Innovation) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) และความยั่งยืน (Sustainability)ภายในงานมีบริษัทผู้แสดงสินค้ามากกว่า 140 บริษัททั้งไทยและต่างชาติจากประเทศจีน ญี่ปุ่น นอร์เวย์ มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศจีนมาเข้าร่วมด้วย พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย, ส่วนแสดงพิเศษ Innovation Showcase นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนา “Trade Logistics Symposium” ซึ่งจัดโดย DITP ภายใต้แนวคิด “Exploring the Future of Logistics” และ “World Transport & Logistics Forum” ซึ่งร่วมจัดโดยธนาคารโลก และ RX Tradex ในหัวข้อ “Trade and Climate Change Nexus” หรือ “ความเชื่อมโยงทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”งาน TILOG-LOGISTIX กำหนดจัดระหว่าง 15-17 สิงหาคม 2567 ณ ไบเทค ฮอลล์ 98 เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.tilog-logistix.com สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0 2686 7222 อีเมล contactcenter@rxtradex.com หรือสอบถามผ่านทาง Line Official Account: @tilog-logistix เนื่องจากงานนี้เป็นงานเพื่อการเจรจาธุรกิจ ผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือผู้ชมงานแต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน