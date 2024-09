โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024 สนาม 3 ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สุดมันส์! ‘ณัฏฐวลัญช์ -นฤนนท์ภัทร-ประพจน์-ไอตั้น’ คว้าแชมป์มาครอง

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” ชูคอนเซ็ปต์ Make Ever-Better Cars From Circuit to the Road สนามที่ 3 โดยมี มิย่า ทองเจือ, ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ พร้อมเหล่านักแข่งวันเมคเรซ ลงสนามประชันความเร็วกันแบบสุดมันส์ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์เข้าสู่ครึ่งทางการแข่งขันความเร็วสุดมันส์ของ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024” การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมคเรซ ที่กลับมาสู้กันบนสนามแข่งระดับโลกของเหล่านักแข่ง TOYOTA One Make Race ใน 4 รุ่นการแข่งขันเริ่มจากรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ) ถูกใจนักแข่งสาวมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วและมีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “มิย่า ทองเจือ” ลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานทางเลือก Carbon Neutral Fuel ส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก ที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ด้วยรถ YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel แข่งกันสนุกมีจุดเปลี่ยนหลายครั้งในสนามครบ 8 รอบสนาม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ณัฏฐวลัญช์ แสนสุข หมายเลข 188 จากทีม KUROKI RACING, อันดับ 2 คือ ระพีพรรณ มีอุสาห์ หมายเลข 154 จากทีม Nexkart Racing, อันดับ 3 คือ อริญรดา ฮอร์น หมายเลข 156 จากทีม Drive Todrift, อันดับ 4 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 168 จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3 และอันดับ 5 คือ นิชา วีรพร หมายเลข 155 จากทีม Lenso Motorsport by WootBangbon3ลุ้นกันต่อในรุ่น YARIS One Make Race (ยาริส วันเมคเรซ) ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดมีนักแข่งลงสนามกันมาก และมีนักแข่ง TOYOTA Racing Star Team “ป๊ายปาย โอริโอ้” ลงสนามโดยใช้ YARIS ONE MAKE RACE Carbon Neutral Fuel รถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนาม แข่งกัน 8 รอบ สนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร หมายเลข 90 จากทีม Wise BRDM-Tech Just car Top one web By VG, อันดับ 2 คือ วรัญชิต วัฒนาธนกุล หมายเลข 89 จากทีม WISE PTT Lubricants, อันดับ 3 คือ อเล็กซานเดอร์ ฟัน เมาริค หมายเลข 1 จากทีม Fortron Racing Team, อันดับ 4 คือ ศริทธนา มิตรอารี หมายเลข 66 จากทีม Lenso Motorsport x Carlified Car Wash by VG และอันดับ 5 คือ ปณิธาน รักไพบูลย์สมบัติ หมายเลข 36 จากทีม Nexzter drive to drift MX racing teamรุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ) ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซล สู้กันสุดมันส์ 8 รอบสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ประพจน์ ชื่นวิจิตร หมายเลข 31จากทีม Nexzter GG Racing, อันดับ 2 คือ กิตติศักดิ์ เสียงสลัก หมายเลข 3 จากทีม BKC by House of Cars อุ๊หยัดใจได้ x Voltronic Thailand x Vanguard Garage, อันดับ 3 คือ ธิบดินทร์ สันทัดค้า หมายเลข 20 จากทีม Neon Creation Nexzter Trane Racing Team, อันดับ 4 คือ พงศธร โอนอ่อน หมายเลข 49 จากทีม KM Racing By กมลการยาง และอันดับ 5 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Nexzter racing team by Vanguarg X Voltronicปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ) พี่ใหญ่ใส่กันเต็มที่ทุกคันด้านกองเชียร์ก็ลุ้นกันชนิดนั่งไม่ติด ก่อนจบ 8 รอบสนาม อันดับ 1 คือ ไอตั้น อัษฏาธร หมายเลข 51 จากทีม Lin Motorsport ที่ยึดแชมป์รุ่นนี้ติดต่อกันเป็นสนามที่ 3 แล้ว , อันดับ 2 คือ ธนากร เลี่ยวไพรัตน์ หมายเลข 22, อันดับ 3 คือ อัฐพล แก้วอาษา หมายเลข 26 จากทีม B-Quik Racing Team, อันดับ 4 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 9 จากทีม Nexzter Singha Sittipol Racing Team และอันดับ 5 คือ ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม TOYOTA Racing Star Teamสำหรับกิจกรรม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” สนามที่ 4 พร้อมที่จะออกเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและความสุขกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มันส์กับการแข่งรถยนต์วันเมคเรซ สนุกกับกิจกรรมจัดเต็มตลอดทั้งวัน ต่อด้วยความพิเศษยามค่ำคืน “Night Show” เร้าใจกับแสงสีเสียงและการแสดงพร้อมศิลปินและอินฟลูเอ็นเซอร์คนดังมากมายติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ Facebook / Youtube : TOYOTA GAZOO Racing Thailand และติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้จาก TikTok : tgr.thailand และ Instargram : tgrthailand