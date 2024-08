Spartan Trifecta พัทยา สล็อตเต็ม 2 ปีซ้อน กองทัพนักกีฬา 1.5 หมื่นจาก 40 ประเทศร่วมประชันความแกร่ง

"สล็อตเต็ม 100%" 2 ปีต่อเนื่องเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Trifecta พัทยา ปี 2 ผู้จัด "รันริโอ" สุดปลื้ม ประสบความสำเร็จล้นหลาม ด้วยทัพนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นคน กว่า 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมเปิดตัวใหม่ “ด่านโคลน มุดน้ำ" สุดท้าทาย DUNK WALL คาดรายได้สะพัดกว่า 350 ล้านบาทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 🔴🔴 (รอยืนยัน*******) 🔴🔴 เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รักษาการ รองผู้อำนวยการ สสปน., คุณทยา ทีปสุวรรณ CEO Rugby School Thailand, คุณบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท, คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Executive Director - Spartan Race Thailand & Vietnam, Ms.Fusako Kasai Race Director, Spartan Race Inc. และ Mr.Adam MO Redmond Krypteia, Hurricane Heat 12hrสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - TCEB จับมือแน่นผู้จัด RUNRIO Thailand พร้อมบรรดาเหล่าพันธมิตรกว่า 10 องค์กร ทั้ง บูลทรี ภูเก็ต, วิสดอม วัลเล่ย์, พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท, Isuzu, Optimum Nutrition, Supersports, Amino Vital, Suunto, Tigerplast, Eastpana, Pocari Sweat, Eastpana Hotel, Bangkok Sports Massage และอื่นๆ ร่วมกันจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Spartan Race Thailand 2024 ซึ่งจะกลับมาครั้งใหญ่กว่าที่เคย! พร้อมประกาศขอท้าชาวสปาร์ตันทุกคนอีกครั้งกับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น และเต็มไปด้วยความมันส์ในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Trifecta Weekend ทั้ง 2 สนาม และความท้าทายใหม่ประจำปี 2024 กับ Hurricane Heat 12 ชั่วโมงครั้งแรกในประเทศไทย ภารกิจท้าทายยาวนาน 12 ชั่วโมง ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับใน Hurricane Heat 12HR คุณจะไม่มีวันลืม! ร่วมกับคุณ เมจิ อโณมา คุ๊ก ที่สนามพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ Wisdom Valley และสนามจังหวัดภูเก็ตที่ บลูทรี ภูเก็ต ซึ่งเริ่มต้นสนามแรกในรายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr ที่ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี ในช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคม และการแข่งขัน Spartan Kids ในรายการ 2024 Chonburi Spartan Kids ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม ที่ Pattana Sports Resort จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็นระยะ 0.8 กม., 1.6 กม. และ 3.2 กม.สำหรับเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ 2024 Pattaya Spartan Trifecta Weekend and Hurricane Heat 12hr จะมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตัน รวมกับผู้ติดตามกว่า 15,000 คนจากกว่า 40 ประเทศตบเท้าเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่ง โดยสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100 % ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของการจัดการแข่งขัน โดยผู้จัด RUNRIO Thailand สุดปลื้มกับการประสบความสำเร็จล้นหลาม พร้อมเปิดตัวใหม่ "ด่านโคลน มุดน้ำ" สุดท้าทาย DUNK WALL และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้สะพัดกว่า 350 ล้านบาทจากเทศกาลลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน กรุณาเข้าชม www.runriothailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางของเราที่ Facebook : Spartan Race Thailand ได้ตลอด 24 ชม.