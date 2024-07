"โจ" ได้คิวอุ่นเครื่อง "ซุปเปอร์บอน" ก่อนดวลตะวันฉายที่อเมริกา คู่เอก ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 81

ยกระดับความดุเดือดขึ้นไปอีกขั้น สำหรับรายการใหญ่ประจำไตรมาส 3 ศึก ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.67 โดยล่าสุดได้เปิดโผคู่เอกที่ทำเอาแฟน ๆ ถึงกับตาลุกทันที เพราะเป็นการพบกันของ 2 อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล จากพัทลุง ปะทะเดือด “โจ ณัฐวุฒิ” นักชกอินดี้ จากเมืองย่าโมโคราช ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตสำหรับ “ซุปเปอร์บอน” ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต โดยผลงานล่าสุดในกติกามวยไทย คือการขึ้นท้าชิงเข็มขัดจากเจ้าบัลลังก์ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66 ซึ่งแม้จะเป็นการหวนกลับมาชกมวยไทยครั้งแรกในรอบหลายปี แต่ “ซุปเปอร์บอน” สามารถต่อกรกับกำปั้นหนุ่มจากชลบุรี ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะพ่ายคะแนนเสียงข้างมากไปแบบสนุกสุดมันหลังจากนั้น “ซุปเปอร์บอน” ได้โอกาสหวนกลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ตนเองถนัดอีกครั้ง และไม่พลาดที่จะกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล มาครอง หลังระเบิดฟอร์มไล่ถลุงชนะแต้มเอกฉันท์เหนือ “มารัต กริกอเรียน” จอมหมัดคู่ปรับเก่าจากอาร์เมเนีย ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาด้าน “โจ ณัฐวุฒิ” มาพร้อมศักดิ์ศรีผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง และเพิ่งฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในศึก ONE 167 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการเปิดศึกภาค 2 ท้าชิงเข็มขัด “ตะวันฉาย” ซึ่งเจ้าตัวสามารถยืนหยัดต่อสู้กับแชมป์โลกรุ่นน้องได้อย่างคู่คี่สูสีตลอดทั้ง 5 ยก ก่อนจะตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเสียงข้างมาก พลาดกระชากบัลลังก์มวยไทยมาครองแบบหวุดหวิดด้วยศักด์ศรีและการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์ของทั้งคู่ บวกกับการที่แฟนมวยทั่วโลกต่างเรียกร้องอยากเห็น “ซุปเปอร์บอน” และ “โจ” ได้โอกาสวัดฝีมือกันสักครั้ง จึงทำให้ ONE ไม่รอช้า จัดให้ทั้งคู่มาประจันหน้ากันเพื่อเป็นกำไรของคนดูทันที ในฐานะคู่เอกของรายการใหญ่ประจำไตรมาส 3 ศึก ONE ลุมพินี 81เรียกได้ว่าการโคจรมาเผชิญหน้ากันระหว่าง “ซุปเปอร์บอน” และ “โจ” ในครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งคู่เป็นอย่างมากสำหรับการพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักชกตัวท็อปของรุ่นนี้ โดยเฉพาะทางฝั่งของ “โจ” ที่หากสามารถปราบ “ซุปเปอร์บอน” ลงได้ จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจ ก่อนก้าวขึ้นไปเปิดศึกไตรภาคเพื่อชิงเข็มขัดจาก “ตะวันฉาย” ต่อไป ในศึก ONE 169 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.67 ณ สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา