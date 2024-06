“สเก็ตเชอร์ส” จัดกิจกรรม SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024 ทดสอบรองเท้าวิ่ง 2 คอลเล็กชันใหม่ SKECHERS GORUN MAXROAD 6 และ SKECHERS GORUN RIDE 11

สเก็ตเชอร์ส แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อความสบาย สำหรับรองเท้าและเครื่องแต่งกายระดับโลก นำโดย คุณเวธนี จันทาโภ Head of Retail Marketing จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปวิ่งรอบเมือง “SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024” เป็นครั้งที่ 19 กับเส้นทางวิ่งสุดท้าทายใจกลางกรุงเทพฯ ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร ให้เหล่านักวิ่งได้ชมวัดเก่าแก่ในบรรยากาศอันร่มรื่น โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ที่ศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพฯ สยาม สแควร์วัน มุ่งหน้าวัดสระเกศ, วัดเทพธิดาราม, วัดราชนัดดา และวัดบรมนิวาสโดยนักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเสื้อ SKECHERS Running Club อาหาร เครื่องดื่ม คูปองส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับซื้อสินค้าสเก็ตเชอร์ส และสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ และในกิจกรรมครั้งนี้ สเก็ตเชอร์ส ได้แนะนำรองเท้าวิ่งถึง 2 คอลเล็กชันด้วยกัน ได้แก่ Skechers GO RUN® MaxRoad 6™ ที่ช่วยยกระดับการวิ่งทุกย่างก้าว ให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยความสบาย และ Skechers GO RUN® Ride 11™ ที่มีความเบาสบาย ที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีรองรับแรงการกระแทก ซึ่งตอบสนองทุกย่างก้าวของการสวมใส่และการวิ่งSkechers GO RUN® MaxRoad 6™ ความสบายเหนือระดับด้วย รองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือก ที่มีการผสานชิ้นส่วนคาร์บอน โดดเด่นด้วยหน้าผ้าตาข่ายเชิงวิศวกรรม และส่วนเสริมด้วยวัสดุสังเคราะห์ มาพร้อมพื้นรองเท้าด้านใน Skechers Arch Fit® แบบถอดได้ มีเทคโนโลยีใหม่เพื่อระบบลดแรงกระแทก HYPER BURST ICE™ พร้อมด้วยรูปทรง HYPER ARC™ ช่วยปรับการวางเท้าให้เข้ากับการก้าวเท้าเพื่อส่งเสริมการวิ่งที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และพื้นรองเท้าด้านนอกที่มีความทนทานจาก Goodyear®Skechers GO RUN® Ride 11™ เตรียมพร้อมทุกก้าวด้วยความสบายที่เบากว่าเดิม รองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือก ที่มีการผสานชิ้นส่วนคาร์บอน อัปเปอร์ด้านบนเป็นหน้าผ้าตาข่ายเชิงวิศวกรรม และเสริมด้วยวัสดุสังเคราะห์ พื้นรองเท้าด้านในมีคุณสมบัติ Skechers Arch Fit® แบบถอดได้ HYPER BURST ICE™ มีเทคโนโลยี HYPER BURST® ความหนาแน่น 2 เท่า เพื่อการวิ่งที่นุ่มนวลและมั่นคง พร้อมด้วยรูปทรง HYPER ARC™ ช่วยปรับการวางเท้าให้เข้ากับการก้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การวิ่ง และความทนทานขั้นสุดด้วยพื้นรองเท้าด้านนอกจาก Goodyear®โดยทั้ง 2 รุ่นนี้มีวางจำหน่ายที่ร้านสเก็ตเชอร์สทุกสาขา หรือสั่งซื้อได้จากช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.skechers.co.th หรือผ่าน LINE OA: @SkechersTHสเก็ตเชอร์สมุ่งมั่นจะขยายเครือข่ายนักวิ่งที่มีใจรักในการวิ่งมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคเกี่ยวกับการวิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งสเก็ตเชอร์สมีความตั้งใจจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆ เดือน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิ่งสามารถติดตามกิจกรรมวิ่ง “Skechers Running Workshop” และกิจกรรมอื่นๆ ของสเก็ตเชอร์สได้ที่ Facebook: SKECHERSThailand และ LINE OA: @SkechersTH