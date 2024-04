สเก็ตเชอร์ส จัดกิจกรรมวิ่งรอบเมือง ทดสอบรองเท้า SKECHERS Running Workshop 2024 ครั้งที่ 18

สเก็ตเชอร์ส ประเทศไทย ขอนำส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ในโอกาส “สเก็ตเชอร์ส” จัดกิจกรรม “SKECHERS Running Workshop 2024” วิ่งรอบเมืองครั้งที่ 18 ทดสอบรองเท้าวิ่งรุ่น “Skechers GO RUN® Supersonic Max™” โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสเก็ตเชอร์ส แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อความสบาย สำหรับรองเท้าและเครื่องแต่งกายระดับโลก จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปวิ่งรอบเมือง “SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024” เป็นครั้งที่ 18 ให้นักวิ่งกว่า 150 คน ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การวิ่งที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายบนเส้นทางวิ่ง 9.9 กิโลเมตร ผ่านหลายสถานที่สำคัญกลางกรุงเทพฯ โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ที่ศูนย์การค้า ICONSIAM และวิ่งต่อไปยังศาลเจ้ากวนอู, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร, วัดกัลยา, ศาลเกียนอันกง และโบสถ์ซางตาครูสโดยทุกคนได้รับเสื้อ SKECHERS Running Club อาหาร เครื่องดื่ม ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับซื้อสินค้าสเก็ตเชอร์ส และสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษ และในกิจกรรมครั้งนี้ สเก็ตเชอร์ส ได้แนะนำรองเท้าวิ่งคอลเล็กชันใหม่ Skechers GO RUN® Supersonic Max™ มาให้นักวิ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพ สัมผัสความเบาสบาย และเทคโนโลยีรองรับแรงการกระแทก ซึ่งตอบสนองทุกย่างก้าวของการสวมใส่และการวิ่งSkechers GO RUN® Supersonic Max™ เป็นรองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การวิ่งและการออกกำลังกายที่โดดเด่นไปด้วยอัปเปอร์ผ้าตาข่าย Engineered Mesh มีความนุ่ม เบา กระชับ มีเทคโนโลยีลดการกระแทกด้วยระบบ ULTRA GO® ที่มีน้ำหนักเบา พื้นรองเท้าด้านในด้วยเทคโนโลยี Goga Mat ซึ่งมาพร้อมกับทรงพื้นรองเท้าแบบ HYPER ARC™ เสริมด้วยพื้นคาร์บอน ช่วยปรับการวางเท้าให้เข้ากับการเคลื่อนไหวทุกอย่างก้าวเพื่อส่งเสริมการวิ่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น