“สเก็ตเชอร์ส” จัดกิจกรรม SKECHERS Running Workshop 2024 ครั้งที่ 16 ทดสอบรองเท้าคอลเล็กชันใหม่ GOrun Max Cushioning Suspension

สเก็ตเชอร์ส แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีรองเท้าและเครื่องแต่งกายสวมใส่สบายระดับโลก จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปวิ่งรอบเมืองเป็นครั้งที่ 16 “SKECHERS Running Workshop 2024” โดยในครั้งนี้มีนักวิ่งมารวมตัวกันพิชิตเส้นทางวิ่งใจกลางกรุงเทพฯ ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม กับระยะทางวิ่ง 10.8 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม > แยกอโศก > ตึกกรุงศรี > พระพรหม > ตึก AUA > อนุเสาวรีย์ ร.6 > สวนลุมพินี > สะพานเขียว > สวนเบญจกิติ และกลับมาที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมโดยภายในงานนักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อ SKECHERS Running Club, คูปองสำหรับอาหารและเครื่องดื่มฟรี พร้อมร่วมลุ้นจับฉลากแจกรางวัลพิเศษนอกจากนั้น สเก็ตเชอร์ส ยังได้เปิดตัวรองเท้าคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด GOrun Max Cushioning Suspension เพื่อให้นักวิ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพรองเท้า พร้อมสัมผัสกับความนุ่ม เบา สบาย ที่ตอบสนองทุกย่างก้าวได้อย่างเป็นดีGOrun Max Cushioning Suspension เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านักเดิน ดีไซน์แบบผูกเชือก ผลิตจากผ้าตาข่ายที่ถูกทอด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความนุ่ม เบา กระชับ มีเทคโนโลยีโฟม ULTRA FLIGHT® แบบแม็กซ์คุชชันนิ่ง เด้ง นุ่ม รองรับทุกส่วนของเท้า พื้นรองด้านในมีเทคโนโลยี Air-Cooled Goga Mat™ ช่วยเสริมการรองรับและระบายอากาศ ยังมีพื้นยางนอก Goodyear® มอบการยึดเกาะ ความมั่นคง และความทนทานที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใส่เดิน ทำงาน หรือลำลองคอลเล็กชัน GOrun Max Cushioning Suspension สามารถซื้อได้ที่ร้านสเก็ตเชอร์สทุกสาขา หรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.skechers.co.th หรือทาง LINE OA @SkechersTHนอกจากการจัดกิจกรรมให้นักวิ่งได้ทดลองประสิทธิภาพของรองเท้าสเก็ตเชอร์สแล้ว สเก็ตเชอร์สยังมีความมุ่งมั่นจะขยายเครือข่ายนักวิ่งที่มีใจรักในการวิ่งมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคเกี่ยวกับการวิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งสเก็ตเชอร์สมีความตั้งใจจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆ เดือน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิ่งสามารถติดตามกิจกรรมวิ่ง “Skechers Go Like Never Before 2023 Running Workshop” และกิจกรรมอื่นๆ ของสเก็ตเชอร์สได้ที่ Facebook: SKECHERSThailand และ Line OA: @SkechersTH