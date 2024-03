“สเก็ตเชอร์ส” จัดกิจกรรมวิ่ง SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 พร้อมทดสอบรองเท้าวิ่งรุ่น GOrun Max Cushioning Suspension

สเก็ตเชอร์ส แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีรองเท้าและเครื่องแต่งกายสวมใส่สบายระดับโลก จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปวิ่งรอบเมือง “SKECHERS RUNNING WORKSHOP 2024” เป็นครั้งที่ 17 ให้นักวิ่งได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การวิ่งบนเส้นทางวิ่งกว่า 9 กิโลเมตร ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใจกลางกรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่ศูนย์การค้า Siam Square One ไปยัง คลองผดุง (ฝาท่อ) เข้าถนนหลวง, ถนนราชวงศ์, ถนนทรงวาด, วัดไตรมิตร, หัวลำโพง, ถนนบรรทัดทอง เข้าสวนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และสิ้นสุดเส้นทางวิ่งที่ศูนย์การค้า Siam Square Oneและภายในกิจกรรมครั้งนี้ สเก็ตเชอร์ส ยังได้นำรองเท้าคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด GOrun Max Cushioning Suspension มาให้นักวิ่งได้ทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมสัมผัสความนุ่มสบาย รองรับแรงการกระแทก และตอบสนองทุกย่างก้าวของการสวมใส่GOrun Max Cushioning Suspension รองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การวิ่งและเทรนนิ่งที่ดีที่สุด ดีไซน์แบบผูกเชือกที่ทันสมัย อัปเปอร์ผลิตจาก Engineered Mesh ผ้าตาข่ายที่ถูกทอด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความนุ่ม เบา กระชับ มีเทคโนโลยีโฟม ULTRA FLIGHT® แบบแม็กซ์คุชชันนิ่ง เด้ง นุ่ม รองรับทุกส่วนของเท้า พื้นรองด้านในมีเทคโนโลยี Air-Cooled Goga Mat™ ช่วยเสริมการรองรับและระบายอากาศ ยังมีพื้นยางนอก Goodyear® มอบการยึดเกาะ ความมั่นคง และความทนทานที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใส่วิ่ง ออกกำลังกายประจำวัน หรือใส่แบบลำลองคอลเล็กชัน GOrun Max Cushioning Suspension สามารถซื้อได้ที่ร้านสเก็ตเชอร์สทุกสาขา หรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.skechers.co.th หรือทาง LINE OA @SkechersTHในการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง นักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง SKECHERS Running Club คูปองสำหรับอาหารและเครื่องดื่มฟรี และร่วมลุ้นจับฉลากแจกรางวัลพิเศษ ซึ่งกิจกรรมวิ่งประจำเดือนนี้เป็นสิ่งที่สเก็ตเชอร์สมุ่งมั่นจะขยายเครือข่ายนักวิ่งที่มีใจรักในการวิ่งมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคเกี่ยวกับการวิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งสเก็ตเชอร์สมีความตั้งใจจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆ เดือน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการวิ่งสามารถติดตามกิจกรรมวิ่ง “SKECHERS GO LIKE NEVER BEFORE” และกิจกรรมอื่นๆ ของสเก็ตเชอร์สได้ที่ Facebook: SKECHERSThailand และ Line OA: @SkechersTH