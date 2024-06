ไอมาเน่ เปิดตัว 30 แบรนด์แอมบาสเดอร์ ตอกย้ำเบอร์ 1 ฟุตซอลไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด แบรนด์กีฬา “IMANE” ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ชั้นนำอันดับ 1 ฟุตซอลไทย จัดงาน “BLOW YOUR EXPERIENCE WITH IMANE”นำโดย "บอสไต๋" ทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย Influencers สายกีฬา แบบจัดเต็มกว่า 20 ชีวิตไมว่าจะเป็น ยักษ์ MAIN STAND, ปาม วาทะลูกหนัง, เบลล์ ขอบสนาม, เกมส์เอง, Bangkokciaga, Football Vintage, ตูเต้ ตูดูบอลไทย, ต้องซุย และอีกมามาย พร้อมด้วยผู้สื่อข่าว และแฟนฟุตซอล เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งภายในงานมีการเปิดตัว IMANE Ambassador ทั้ง 30 คน นำโดย 6 ผู้เล่นทีมชาติไทย ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย มูฮัมหมัด อุสมานมูซา, คฑาวุธ หาญคำภา, อรุษ เส็นบัตร, อลงกรณ์ จันทร์พร, วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์, ณรงค์ศักดิ์ วิงวอนและผู้เล่นชั้นนำของเมืองไทย อย่าง ธนวัฒน์ เกิดบางระจัน, จรูญเดช หมื่นเที่ยง, จุตินันท์ รักษาทรัพย์, ไพรัช ผอบนาค, วรปรัชญ์ จิวจรัสรงค์, พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์, อัษฎาวุธ แจ้งคต, ภานุพงศ์ หินนอก, ธนาธิป แสงสังข์, นพณัฐ กีรติบัญชร, ภาณุรัตน์ โอฬาร, ชลลวิน ผึ้งใหญ่, ณัฐศักดิ์ โพธิ, ธนพล มณีเพชร, วีระศักดิ์ ศรีไชย, พีระภัทร แก้วสายทอง, พีรณัฐ สิงห์ขาม, เจริญพงศ์ ประสานสัตย์, อธิปพงศ์ มุ่นพลาย, วีรภัทร เฉลิมภัทรกุลและ 5 ผู้เล่นชาวบราซิล อย่าง ฟาบริซิโอ้, เนเน่, มาร์กอส วินิซิอุส, เวนเดล เมนเดส, ไรอัน โกเมสนอกจากนี้ยังเปิดตัวรองเท้าฟุตซอล 2 รุ่น จากแบรนด์ “IMANE” คือ รุ่น 5-PRO CLASSIC SERIES รองเท้าดีไซน์สุดคลาสสิค เรียบหรู ตัดเย็บด้วยความปราณีตจากหนังจิงโจ้ ผสมหนังวัว เหมาะสำหรับสายคอนโทรล ช่วยให้ควบคุมลูกฟุตซอลได้ดั่งใจในทุกสถานการณ์ แข้งทีมชาติไทย เลือกสวมใส่ในชุดคว้ารองแชมป์เอเชีย 2024 ที่ผ่านมาและ รุ่น EVO SERIES KILL ที่ออกแบบมากับเทคโนโลยี และดีไซน์ที่เฉียบคม เพื่อผู้เล่นสายสปีด ตอบโจทย์การใช้งานของนักกีฬาสายความเร็ว จังหวะเข้าทำประตูที่ดุดัน และแม่นยำ ทั้งหมด 4 สี ประจำสัตว์นักล่าอย่าง เสือ, จระเข้, งู และ เหยี่ยวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดประมูลรองเท้า IMANE คู่แรกของนักกีฬาฟุตซอลแถวหน้าของเมืองไทย “เจ้าเหม็ด" มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ที่สวมใส่ลงแข่งขันในศึกฟุตซอลลีกสูงสุดของประเทศสเปน พร้อมยิงประตูใส่ บาร์ซ่า ยอดทีมระดับโลกมาแล้ว ซึ่งจบการประมูลไปในราคาสูงถึง 360,000 บาท พร้อมคอนเสิร์ตจาก อัทธ์ Yes’sir Days และวง Lomosonic