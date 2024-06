“รถถัง” น้ำหนักเกินกว่า 6 ป. ยอมจ่ายค่าชดเชยให้ “เดนิส” ตกลงชกพิกัดเฉพาะ ONE 167

สรุปกรณี “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ซึ่งมีคิวขึ้นชกกับ “เดนิส พูริช” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้ ศึก ONE 167ปรากฏว่าในวันชั่งน้ำหนัก “รถถัง” ค่าน้ำไม่ผ่านและชั่งน้ำหนักได้ 138.5 ป. ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของ ONE ทั้งสองรายการ ขณะที่ “เดนิส พูริช” วัดค่าน้ำผ่านและชั่งน้ำหนักผ่านที่ 134.75 ป.ตามระเบียบของ ONE กรณีที่นักกีฬาค่าน้ำไม่ผ่าน หลังจากสามารถทำค่าน้ำให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดได้แล้ว น้ำหนักสุดท้ายจะต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักคู่แข่ง ซึ่งในกรณีของ “รถถัง” ต้องไม่เกิน 141.48 ป. ซึ่งหลังจาก "รถถัง" วัดค่าน้ำผ่าน น้ำหนักสุดท้ายอยู่ที่ 141.25 ป. จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ชกกันได้"รถถัง" มีการเจรจาตกลงเรื่องค่าชดเชยน้ำหนักกับ “เดนิส” โดยนักกีฬาที่ทำน้ำหนักผ่านมีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยเป็นเปอร์เซ็นหักจากค่าตัวของนักกีฬาที่ทำน้ำหนักไม่ผ่านได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเสียเปรียบในการแบกน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจตามมาในทางตรงกันข้าม หากนักกีฬาไม่สามารถตกลงกันได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม นักกีฬาที่ชั่งน้ำหนักผ่านจะได้รับค่าตัวที่ตกลงไว้ แม้จะไม่มีการจัดแข่งขัน ส่วนนักกีฬาที่ชั่งน้ำหนักไม่ผ่านจะไม่ได้รับค่าตัว เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ อันเป็นเหตุให้การแข่งขันถูกยกเลิกโปรดติดตามการแข่งขัน "รถถัง vs เดนิส" กติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 141.25 ป.​เช้าวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้ ที่นี่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เพจอย่างเป็นทางการของ ONE เริ่ม 07.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น.*หมายเหตุ ในร่างกายคนเราประกอบไปด้วยน้ำประมาณ 70% หากลดน้ำหนักด้วยการรีดน้ำออก น้ำหนักจะลดลง แต่ผลที่ตามมาคือภาวะขาดน้ำและมีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น ONE จึงมีข้อกำหนดให้นักกีฬาลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย โดยจะต้องรักษาน้ำในร่างกายไว้ตามระดับที่กำหนด