แชมป์โลก ONE "เพชรจีจ้า-ซุปเปอร์บอน" แท็กทีม "น้องโอ๋" บุกสัมมนามวยไทยที่อังกฤษ

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต, “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล และ “น้องโอ๋ ฮามามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต แท็กทีม 3 นักมวยไทยบินไกลถึงอังกฤษเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในงานสัมมนาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 - 6 พ.ค. ที่ผ่านมาโดยนักกีฬาทั้ง 3 คน ได้รับเชิญจากสภามวยโลก (WBC) ให้ไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เมืองเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ ในฐานะตัวแทนของ ONE ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันกีฬามวยไทยให้เป็น “ซอฟต์ พาวเวอร์” ระดับโลก โดยทั้ง 3 ถือเป็นนักกีฬาฮีโร่ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายในสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานจำนวนหลายร้อยคนที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาเทคนิคเคล็ดลับมวยไทยของทั้ง 3 คน กันอย่างใกล้ชิดโดยทาง “ซุปเปอร์บอน” ที่ผ่านประสบการณ์สัมมนามวยไทยในหลายประเทศทั่วโลก เผยว่า"ดีใจมากครับที่เจอแฟน ๆ ที่รักเราและตั้งใจมาหาเรา การตอบรับดีมาก ๆ ครับ คนมาร่วมงาน 350 คน จนห้องจัดงานแทบไม่มีที่ยืน บรรยากาศในงานก็สนุกมาก ผมทำสัมมนามาหลายประเทศ แต่ละประเทศ พื้นฐานของผู้ร่วมงานจะแตกต่างกัน แต่ทุกคนที่มารักมวยไทย และอยากเรียนรู้จากเราอย่างจริงจัง"เช่นเดียวกับ “น้องโอ๋” ที่ผ่านการอบรมมวยไทยให้ลูกศิษย์ลูกหาในหลากหลายประเทศทั่วโลก ก็ยังรู้สึกประทับใจที่แฟนคลับแดนผู้ดีให้การการต้อนรับอบอุ่นเหมือนเคย"กระเเสมวยไทยที่อังกฤษคือดีมาก ๆ ตั้งเเต่ผมเดินสายสัมมนามวยไทยในต่างประเทศมา ยอมรับว่าครั้งนี้มีคนเข้าร่วมมากที่สุดตั้งเเต่ทำมาครับ บรรยากาศตอนสอนสัมมนาคือทุกคนตั้งใจเรียนรู้จากเรา ตั้งใจฝึกมาก”“ผมเคยไปสัมมนามวยไทยที่อังกฤษมาเเล้ว 2 รอบ ครั้งนี้เป็นรอบที่ 3 และผมประทับใจมากที่ได้เจอลูกศิษย์เก่า ๆ ที่เคยเรียนกับเราเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา หลายคนตั้งใจมาเจอเรา เขาไม่ลืมเรา ไปกี่รอบก็มาเรียนด้วยตลอดครับ"ในฟากของ “เพชรจีจ้า” ที่เข้าร่วมสัมมนาเป็นครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความคลั่งไคล้มวยไทยของชาวต่างชาติทุกเพศทุกวัยในครั้งนี้“การสัมมนาในครั้งนี้ รู้สึกตื่นเต้นค่ะ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมสัมมนา แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผู้คนเข้ามาร่วมเรียนมากขนาดนี้ มีทั้งเด็กตัวเล็ก ๆ เด็กหญิงและเด็กชายที่มา แม้แต่เด็กตัวเล็กก็ยังสนใจเรียนและฝึกมวยไทย ทำให้รู้สึกดีมากเลยค่ะ”