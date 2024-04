ต้องชนะเพื่อไปต่อ “เพชรสุขุมวิท” หลังพิงฝา ชี้ชะตา “ดวงสมพงษ์” ศึก ONE ลุมพินี 61

แฟนมวยทั่วประเทศเตรียมรับความมันขั้นสุดกับศึก ONE ลุมพินี 61 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.นี้ โดยล่าสุดได้เปิดโผคู่เอกนำรายการออกมาเป็นที่เรียบร้อย ประกบ 2 นักชกตัวตึงจากแดนใต้ ระหว่าง “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” นักสู้ร่างกำยำ วัย 25 ปี จากนครศรีธรรมราช มาพบกับ “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” จอมบู๊ชั้นเชิงสูง วัย 26 ปี จากสงขลา ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ย้อนกลับไปในช่วงกลางปี 2566 “เพชรสุขุมวิท” เคยถูกจับตาว่าอาจจะได้เซ็นสัญญานักกีฬา ONE เป็นคนแรกของรายการ หลังระเบิดฟอร์มเก็บชัยเหนือนักชกชื่อก้อง 3 ไฟต์ติดต่อกัน จนกระทั่งเส้นทางสู่ความฝันต้องพังทลายลงในไฟต์ที่ 4 เมื่อถูก “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” ดับฝัน เอาชนะน็อกไปแบบสุดช็อก ในศึก ONE ลุมพินี 20 เมื่อเดือน มิ.ย.66นับจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้น “เพชรสุขุมวิท” ยังไม่สามารถกลับมาเก็บแต้มชัยได้อีก เริ่มจากการพ่ายในไฟต์รีแมตช์ต่อ “จ้าวเสือใหญ่” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66 และล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 53 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ถูก “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” พลิกนรกกลับมาเรียก 2 นับในยกสุดท้าย แซงเข้าวินไปแบบสุดระทึก ทำให้ “เพชรสุขุมวิท” ต้องพบเจอกับฝันร้าย ฝ่ายแพ้เป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกันทางด้าน “ดวงสมพงษ์” ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกในยุคบุกเบิกของรายการ โดยเปิดตัวไฟต์แรก ตั้งแต่ศึก ONE ลุมพินี 4 เมื่อเดือน ก.พ.66 ด้วยการเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือ “แบทแมน อ.อัจฉริยะ” อย่างไรก็ตามไฟต์ต่อมา เจ้าตัวก็ต้องพบเจอความผิดหวังอย่างจัง หลังถูก “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” อัดน็อกยกแรก ในศึก ONE ลุมพินี 17 เมื่อเดือน พ.ค.66แม้ 3 เดือนถัดมาในศึก ONE ลุมพินี 29 “ดวงสมพงษ์” จะกลับมาคืนฟอร์มเก่ง เก็บชัยชนะเหนือ “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” ไปได้ แต่ไฟต์ล่าสุดก็เป็นอีกครั้งที่เจ้าตัวไม่สามารถรักษาผลงานให้คงเส้นคงวาเอาไว้ได้ โดยสะดุดพ่ายเป็นไฟต์ที่ 2 ด้วยน้ำมือของ “เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน” ในศึก ONE ลุมพินี 36 เมื่อเดือน ต.ค.66การโคจรมาพบกันระหว่าง “เพชรสุขุมวิท” และ “ดวงสมพงษ์” ในครั้งนี้ จึงเรียกได้ว่ามีความสำคัญต่อเส้นทางในอนาคตของทั้งคู่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางฝั่ง “เพชรสุขุมวิท” ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝา พ่ายแพ้มาแล้ว 3 ไฟต์ติดต่อกัน ส่วน “ดวงสมพงษ์” ก็ต้องการกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าไฟต์นี้ทั้ง 2 คน จะต้องงัดทีเด็ดทุกอย่างที่มีออกมา เพื่อช่วงชิงชัยชนะสุดสำคัญที่จะช่วยให้ตัวเองได้โอกาสเดินบนเส้นทางระดับโลกต่อไปแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.COM และอินสตาแกรม ONEChampTh