UFC เจ้าตลาดกีฬาต่อสู้ ONE รั้งที่ 4 จัดโดย Forbes

ปัจจุบันนี้ตลาดของกีฬาศิลปะการต่อสู้ (Combat Sports) กำลังได้รับความนิยมมากในยุคนี้ โดย "Forbes" นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินในสหรัฐอเมริกา ได้เผยข้อมูลบริษัทกีฬาต่อสู้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก โดยข้อมูลจากปี 2024 ไว้ 5 อันดับดังนี้อันดับ 1 เป็นของค่ายศิลปะการต่อสู้แบบ MMA ชื่อดังอย่าง Ultimate Fighting Championship (UFC) ที่มีมูลค่า 11.3 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.16 แสนล้านบาท ผู้บริหาร/ผู้จัด Dana White นักกีฬาระดับท็อปที่ทำเงิน เช่น Israel Adesanya, Jon Jones, Sean O'Malley รายได้จากปี 2023 อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7 หมื่นล้านบาทอันดับ 2 สมาคมมวยปล้ำยอดฮิตอย่าง World Wrestling Entertainment (WWE) ที่มีมูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ผู้บริหาร/ผู้จัด Nick Khan นักกีฬาระดับท็อปที่ทำเงิน เช่น Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley รายได้จากปี 2023 อยู่ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.9 หมื่นล้านบาทอันดับ 3 สมาคมมวยปล้ำ All Elite Wrestling (AEW) ซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยตรงของ WWE ที่มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7.3 หมื่นล้านบาท ผู้บริหาร/ผู้จัด Tony Khan นักกีฬาระดับท็อปที่ทำเงิน เช่น The Young Bucks, Jon Moxley, Kenny Omega รายได้จากปี 2023 อยู่ที่ 250 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9.2 พันล้านบาทอันดับ 4 ONE Championship ที่คนไทยรู้จักกันดี ที่มี มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาท ผู้บริหาร/ผู้จัด ชาตรี ศิษย์ยอดธง นักกีฬาระดับท็อปที่ทำเงิน เช่น Christian Lee, Stamp Fairtex, Anatoly Malykhin รายได้จากปี 2023 อยู่ที่ 140 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5.1 พันล้านบาทอันดับ 5 Matchroom Boxing ที่มีมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท ผู้บริหาร/ผู้จัด Eddie Hearn นักกีฬาระดับท็อปที่ทำเงิน เช่น Anthony Joshua, Katie Taylor, Dmitry Bivol รายได้จากปี 2023 อยู่ที่ 134 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.9 พันล้านบาท