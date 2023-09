เผชิญหน้ากันแล้ว!! "คิโดะ" แกล้งหงอเมื่อเจอ "บัวขาว" ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยทั้งคู่

เสียงปี่กลองมวยไทยมันเร้าใจ ผู้บริหารดะโซน (DAZN) เจ้าของคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ระดับโลกบินตรงเมืองไทยเกาะติดขอบเวทีมวย ราชดำเนินเพื่อไฟต์บัวขาว-คิโดะและรอบ FINAL 4 ของรุ่น 154 ปอนด์โดยเฉพาะ ลั่นในฐานะพันธมิตรอยากเห็นความยิ่งใหญ่ของรายการ RWS ด้วยตาตัวเองในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก Rajadamnern World Series (RWS) ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ คู่เอกที่เรียกเสียงซี้ดไปทั่วโลก บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชาวไทยหมายเลข 1 มีกำหนดตะบันหน้ากับ ยาสุฮิโร คิโดะ นักมวยคิก บ็อกซิ่ง ภายใต้กติกาคิก บ็อกซิ่งแบบสามยก ที่สำคัญคือผลแพ้ชนะจะได้รับการบันทึกลงสถิติอาชีพของทั้งคู่ด้วยการชั่งน้ำหนักตัวของสองนักมวยต่างสายพันธุ์ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมานั้น เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เจอหน้ากันอย่างจะๆ หลังจากงานแถลงข่าวบัวขาวไม่ได้เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งยอดนักชกชาวไทยให้เหตุผลว่าไม่อยากเจอกับคิโดะเพราะต้องการทุ่มเททุกวินาทีให้กับการซ้อมอย่างซีเรียสจริงจัง หากเจอหน้ากันก่อนอาจเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะรู้ดีว่าคิโดะเป็นนักมวยที่ชอบ แหย่ ยวน กวนคู่แข่งแต่ภายใต้ภาพลักษณ์ขี้เล่นของนักมวยญี่ปุ่นคนนี้ เต็มไปด้วยพิษสงร้ายกาจไม่แพ้นักชกระดับโลกคนใดเลยไฟต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจระหว่างบัวขาวกับคิโดะ และ รอบ FINAL 4 ของรุ่น 154 ปอนด์ไม่เพียงสร้างความเร้าใจให้กับแฟนมวยทั้งขาประจำและขาจรแล้ว พันธมิตรของ RWS คือดะโซน DAZN แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกีฬาอันดับหนึ่งของโลก ที่ให้บริการในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Formula 1, Laliga, Series A, UEFA Champions league, NFL, NBA, UFC, PFL หรือ Matchroom Boxing ที่มี Superstar อย่าง Anthony Joshua, Canelo Alvarez ถึงกับบินด่วนมาเพื่อไฟต์นี้โดยเฉพาะ และยังได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการชั่งน้ำหนักตัวของบัวขาวและคิโดะด้วยการที่ผู้บริหารของดะโซนเดินทางมาครั้งนี้ก็เพราะต้องการมีประสบการณ์ โดยตรงกับความยิ่งใหญ่ของรายการ เพื่อที่ดะโซนจะได้ช่วยร่วมต่อยอดกีฬามวยไทยให้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นด้วยซึ่งดะโซนชี้ว่าการได้ร่วมงานกับ RWS ถ่ายทอดมวยไทยไปทั่วโลก ทำให้ความเป็นตัวจริงด้าน Combat Sport ของดะโซนแข็งแกร่งมากขึ้น“ดะโซนซึ่งเป็นผู้นำในระดับโลกของวงการสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้านกีฬา เราเสาะแสวงหาเนื้อหาหรือรายการกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่ตลาดเวลาเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ชมของเราได้เต็มอิ่มกับสุดยอดกีฬาระดับโลก การได้มีโอกาสจับมือกับ RWS สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลให้กับเรา นับตั้งแต่วันที่เราได้ทำงานร่วมกัน เราสังเกตเห็นการมีส่วนร่วมจากผู้ชมทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้เพราะมวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด มีผู้ติดตามและมีนักมวยไทยเชื้อชาติต่างๆ กระจายอยู่ทั่วโลก ดังนั้น การได้ร่วมมือกับรายการ RWS ซึ่งถ่ายทอดจากบ้านของมวยไทยแท้ๆ รายการที่มีความโดดเด่นและแสดงถึงแก่นแท้ของกีฬามวยไทยอย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือดังกล่าวเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้มวยไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับสากล และเราเชื่อว่าด้วย RWS เราสามารถทำให้มวยไทยกลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในระดับโลก” นายโจ พิกเกอริ่ง ผู้บริหารดะโซนกล่าวโดยหลังจาก ดะโซน (DAZN) เข้ามาเป็น Partnership ในศึก RWS : Legend of Rajadamnern เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ก็มองเห็นการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลจากการได้รายการ RWS เข้าไปร่วมด้วยทำให้ Content ของ DAZN ด้าน Combat Sport มีความสมบูรณ์แบบอย่างยากที่จะหาแพลตฟอร์มใดๆ มาเทียบเคียงได้ด้าน แบงค์-เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ซีอีโอหนุ่มบริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเวอร์ส เจ้าของรายการ RWS เผยว่า นี่คือก้าวสำคัญของมวยไทย หลังจากมีความร่วมมือระหว่างเรากับดะโซน ทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากขึ้นทั้งในแง่ของความเป็น Sport Combat ที่เยี่ยมยอดที่สุด กับด้านศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์แบบแผนไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่าเป็นการนำเสนอมวยไทยแท้ๆ จากบ้านของเราออกไปสู่กว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก“การที่ผู้บริหารของดะโซนเดินทางมารับชมถึงเวทีราชดำเนิน ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับเราอย่างมากและยังเป็นโอกาสดีที่จะได้หารือเพื่อยกระดับกีฬามวยไทยและรายการ RWS ไปสู่ระดับโลกด้วยกัน” หัวเรือใหญ่ RWS กล่าวปิดท้ายทั้งนี้ ศึก RWS ภายใต้การจัดของ บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส หรือ GSV เข้ามาบริหารสนามมวยราชดำเนิน มีการการเติบโตของจำนวนผู้ชมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยในการสำรวจเรตติ้งครั้งล่าสุดในการถ่ายทอดสดของรายการมวยไทย 3 ยกที่จัดแข่งขันนั้น ศึก RWS มีอัตราการเติบโตพุ่งขึ้นถึง 260.9 % มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับ 1 และกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดผู้ชมในสนามมวยเวทีราชดำเนินเติบโตขึ้นกว่าเดิมถึง 1600%นอกเหนือไปจากการชกของคู่เอกคือบัวขาว บัญชาเมฆ กับ ยาสุฮิโร คิโดะ แล้วจะมีการการชกคู่มวยในรอบรองชนะเลิศของศึก มวยรอบ RWS รุ่น 154 ปอนด์ โดยแชมป์เก่าอย่าง แดเนียล โรดริเกวซ หรือ 'แดเนียล ซินบีมวยไทย' จะเจอกับคู่ปรับเก่าอย่าง ยอดวิชา ภ.บุญสิทธิ์ และในรอบตัดเชือกอีกคู่ เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี จะห้ำหั่นกับมวยแกร่งอย่าง ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง และผู้ชนะจะผ่านเข้าไปชิงแชมป์เพื่อคว้าเงินรางวัลอีก 3 ล้านบาทศึก RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก