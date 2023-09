บัวขาวร่างกายฟิตเปรี๊ยะ พร้อมลุยคิโดะ เตรียมสร้างสถิติคว่ำนักชกญี่ปุ่นต่อเนื่อง

บัวขาว บัญชาเมฆ เผชิญหน้า ยาสุฮิโร คิโดะ นักมวยคิก บ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น ก่อนขึ้นเวทีราชดำเนินบู๊กันในศึก RWS Legend of Rajadamnern ในวันที่ 9 ก.ย.นี้วันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่สนามมวยราชดำเนิน บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV โดย แบงค์ เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการแข่งขัน จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน RWS Legend of Rajadamnern ซึ่งจะมีขึ้นที่เวทีราชดำเนินในวันที่ 9 ก.ย.นี้โดยการชกไฟต์นี้จะเป็นการพบกันระหว่าง บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยซูเปอร์สตาร์ เบอร์ 1 ของไทย พบกับยาสุฮิโร คิโดะ นักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกัน เพราะแม้จะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และโด่งดังในศึก K-1 มาพร้อมๆ กัน มาจากยุคสมัยอันรุ่งเรื่องสูงสุดของคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาสชกกันเลย โดยในศึกครั้งนี้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบสามยกดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ช่องเวิร์คพอยท์ 23 มุ่งเน้นการส่งมอบคอนเทนต์ความบันเทิงและความสุขแก่คนไทยทุกเพศทุกวัย กีฬาเป็นหนึ่งในรายการที่เราให้ความใส่ใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารายการประเภทอื่นๆ การได้ร่วมมือกับเวทีมวยราชดำเนินซึ่งเป็นเวทีระดับตำนาน อยู่คู่กับหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศมายาวนานเกือบ 80 ปี และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดตรงกัน จึงได้สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นช่องเวิร์คพอยท์ จึงให้ความสำคัญ ร่วมสนับสนุนและผลักดัน “มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง” มาโดยตลอด บวกกับช่วงเวลา Prime Time ในคืนวันเสาร์ก็ยังเป็นเวลาของ “ครอบครัว” และ “มวย” เป็นกีฬาที่คนไทยชอบอยู่แล้ว ทั้งยังดูง่าย ดูสนุก และยังเชียร์ด้วยกันได้ทั้งครอบครัวอีกด้วย”นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแฟนมวยทั่วโลก และบริษัท ดะโซน (DAZN) แพล็ตฟอร์มระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดของโลกจะถ่ายทอดการแข่งขันรายการ RWS : Legend of Rajadamnern ไปทั่วโลก และยังจัดชกที่เวทีราชดำเนิน เป็นสนามมวยแห่งแรกของโลก เวทีมวยมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นผู้สร้างเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยเส้นแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยนอกจากการชกระหว่างบัวขาวกับคิโดะแล้ว แฟนมวยในสนามและที่ชมการถ่ายทอดสดยังจะได้ชมการชกรอบรองชนะเลิศ มวยรอบ RWS ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ ซีซัน 2 รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต 154 ปอนด์ที่อัดแน่นไปด้วยซุปเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็น แดเนียล โรดริเกวซ เพชรมรกต เพชรยินดี อะคาเดมี่ ยอดวิชา ป.บุญสิทธิ์ และ ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง อีกทั้งยังมีซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นอีกมากมายศึก RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ แฟนมวยในประเทศไทยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก