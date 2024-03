สยบข่าวลือ “เมืองไทย” ยันพร้อมบู๊ “นักรบ” ถ้าไม่สุดวิสัยยังไงก็ไม่ถอน

ปล่อยให้แฟนกีฬาการต่อสู้ต้องเมาท์มอยกันไปต่าง ๆ นานาหลังมีข่าวลือว่าอาจมีนักมวยชื่อดังถอนตัวชกในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 58 วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้ ล่าสุด “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” จอมบู๊พรแสวงสูง วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ตกเป็นเป้าเพ่งเล็งว่าคือนักชกในข่าวดังกล่าว ได้ออกมายืนยันว่าตนเองพร้อมสู้กับ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” คู่ปรับรุ่นน้อง วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ตามโปรแกรมเดิมอย่างแน่นอนสำหรับเจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” มีอาการบาดเจ็บค้างสะสมไม่น้อย จากการต่อสู้ในไฟต์ล่าสุดศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังเปิดฉากบู๊แลกอาวุธกับ “นาบิล อานาน” นักชกก้านยาว วัย 19 ปี จากชลบุรี แบบดุเดือดตลอดทั้ง 3 ยก ก่อนตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนแบบน่าเสียดายทำให้หลายฝ่ายต่างคาดเดาว่า “เมืองไทย” อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการคืนสังเวียนในเวลานี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ P.K. Saenchai Muay Thai Gym ยืนยันด้วยตัวเองว่า ร่างกายกำลังใกล้กลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อย พร้อมขึ้นเวทีชกให้แฟนคลับที่รอชมผลงานได้เห็นแน่นอน“ตอนนี้ร่างกายของผมพร้อมกว่า 80-90% หลังซ้อมมานานเกือบเดือน ยืนยันพร้อมขึ้นชกกับ นักรบ แน่นอน ผมชอบเจอกับมวยที่ไม่ถอยมาก ไฟต์นี้ได้ชกกันสนุกแน่นอนครับ”“ฝากทุกคนช่วยเชียร์ให้กำลังใจด้วย ไฟต์นี้ผมได้ชกในพิกัด 135 ป. ที่ต้องการ ส่วน นักรบ เป็นนักสู้ที่มีความเร็วสูง ผมเตรียมแผนรับมือมาไว้แล้ว วันขึ้นชกจริงเดี๋ยวรู้กัน วันที่ 5 เม.ย.นี้ ผมพร้อมไปมอบความสนุกให้ทุกคนได้รับชมกัน ผมเต็มที่แน่นอน แล้วเจอกันครับ”สุดท้ายแล้วมารอลุ้นกันว่า “เมืองไทย” จะกลับคืนเวทีด้วยฟอร์มแบบไหนเพื่อเก็บชัยเหนือ “นักรบ” หวนสู่เส้นทางชัยชนะ โดยตั้งความหวังว่าจะกลับขึ้นชกใน แชมเปียนชิพ อีกครั้ง แฟนมวยชาวไทยเตรียมส่งใจเชียร์เขาได้ในศึก ONE ลุมพินี 58 วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้