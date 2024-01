ลุ้นสองเด้ง “สุไลมาน” เล็งเอาคืน “คาบิลัน” คว้าโบนัสพาพ่อป่วยรักษาตัวที่ไทย

“สุไลมาน ลูกสวนมวยไทย” อดีตพ่อค้าโรตีจอมอึด วัย 20 ปี จากเมียนมา ได้คิวคืนสังเวียนทวงบัญชีแค้นคู่ปรับเก่า “คาบิลัน เจเลวาน” นักชกจอมซ่า วัย 23 ปี จากมาเลเซีย หลังเคยเสียท่าพ่ายน็อกเร็วในการเจอกันครั้งแรก โดยเตรียมพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 48 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 19 ม.ค.นี้ในฐานะที่เป็นคนมีความตั้งใจสูง “สุไลมาน” ที่มีสถิติชนะ 3 แพ้ 1 ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมากที่พ่ายให้กับ “คาบิลัน” ในศึก ONE ลุมพินี 25 เมื่อเดือน ก.ค.ปีที่ผ่านมา โดยชี้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเองล้วน ๆ“ตอนเจอกับ คาบิลัน ครั้งแรก ผมไม่ค่อยพอใจผลงานของตัวเอง หลังโดนนับร่วงไปก่อน ผมทำพลาดลุกขึ้นมารีบร้อนอยากเอาคืนมากจนเกินไป เพราะกลัวว่าจะตกเป็นฝ่ายแพ้ ถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดี โดยนับเป็นไฟต์แรกที่ผมแพ้ในรายการของ ONE ทำให้ผมรู้สึกรับไม่ได้ เสียใจมาก จนต้องเสียน้ำตาออกมาเลยครับ”ความปราชัยครั้งดังกล่าวทำให้ “สุไลมาน” กลับไปทบทวนตัวเองเร่งปรับปรุงตัวอย่างหนัก ก่อนคืนฟอร์มเก่งเอาชนะคะแนน “คิจานี อิตช์” จากสหรัฐอเมริกา ได้ในไฟต์ล่าสุด ศึก ONE ลุมพินี 41 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา กลายเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เขาพร้อมกลับมาแก้มือกับ “คาบิลัน” อีกครั้ง“ตั้งแต่ไฟต์ที่แพ้ให้กับ คาบิลัน ผมกลับไปตั้งใจซ้อมให้หนักมากขึ้น ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ดีกว่าเดิม เฝ้ารอโอกาสได้ขึ้นชกอยู่ตลอดเวลา กลับมาเจอกันครั้งที่สอง ผมตั้งใจว่าจะชกแบบรัดกุมมากขึ้น ไม่รีบร้อนจนพลาดไปเองเหมือนในไฟต์ที่ผ่านมา ตอนนี้ผมมั่นใจด้วยว่าสู้ได้แน่นอน ส่วนผลการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหน รอลุ้นกันบนเวทีได้เลยครับ”นอกจากต้องการเก็บชัยชนะให้หายคาใจแล้ว “สุไลมาน” ยังลุ้นคว้าเงินโบนัสเพิ่มอีกก้อนเพื่อพาคุณพ่อที่มีอาการป่วยมารักษาตัวที่ประเทศไทยให้ได้“ผมตั้งใจซ้อมมาเต็มที่เพื่อกลับมาเอาชนะ คาบิลัน ให้ได้ ร่างกายและจิตใจของผมพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการขึ้นชก รูปเกมที่ออกมาคงเปิดหน้าสู้กันสนุกแน่นอน ผมขึ้นเวทีทุกครั้งสู้เต็มที่ทุกครั้งเพราะอยากได้เงินโบนัส ถ้าไฟต์นี้ผมได้โบนัสอีกครั้ง อยากพาพ่อที่ป่วยสายตาไม่ดีแทบมองไม่เห็นมารักษาตัวที่ประเทศไทย ตามที่ตั้งใจเอาไว้มานานแล้วครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.