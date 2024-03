“อัสลามจอน” ทุบ “วัชรพล” เฮชัย 4 ไฟต์รวด คว้าสัญญา ONE คนที่ 12

ศึก ONE ลุมพินี 54 จัดเต็มความสนุกเอาใจแฟนกีฬาการต่อสู้จากทุกมุมโลก เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีจอมบู๊หัวใจแกร่งร่วมประชันฝีมือทั้งสิ้น 13 คู่ ต่างหวังเก็บแต้มชัยเพื่อต่อยอดไปสร้างชื่อในระดับโลกคู่เอกของรายการ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” มวยหนุ่มฟอร์มฮอต วัย 20 ปี จากอุซเบกิสถาน พกสถิติชนะ 3 ไฟต์รวด เปิดศึกชิงสถิติไร้พ่ายกับ “วัชรพล สิงห์มาวิน” นักสู้เข่าดุดัน วัย 21 ปี จากสงขลา ที่ผ่านไป 2 ไฟต์ยังแพ้ใครไม่เป็น โดยวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 129 ป.เปิดฉากมา “อัสลามจอน” ไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าโจมตีอย่างรวดเร็ว ส่วน “วัชรพล” ปักหลักสู้ไม่ถอยด้วยการปล่อยอาวุธทั้งคลังแสง ยกต่อมาเครื่องยิ่งร้อน ทั้งสองเดินหน้าแลกเดือดไม่ยอมกันจนถึงยกสุดท้ายที่ต่างฝ่ายต่างงัดทีเด็ดออกมาสู้แบบหมดแม็ก เรียกเสียงเชียร์ได้ทั้งสนาม ครบ 3 ยก ผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้ “อัสลามจอน” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพิ่มสถิติ 4 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONE ลุมพินีด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “จอร์จ มูซาคิทิส” น้องใหม่มากดีกรี วัย 25 ปี จากอังกฤษ เจ้าของแชมป์มวยไทยยุโรป 2 สมัย ท้าชนจอมบู๊เก๋าเกม “เฟอร์ซาน ชิเชก” วัย 27 ปี จากตุรกี ที่มุ่งมั่นขอเก็บชัยชนะต่อเนื่องให้ได้ โดยเปิดหน้าแลกอาวุธหนักกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “จอร์จ” เดินเข้าหาแบบไม่เกรงกลัว “เฟอร์ซาน” ที่เจนสังเวียนลุมพินีมากกว่า ยกสอง “เฟอร์ซาน” เริ่มออกอาวุธหมัดชุดสุดน่ากลัวเล่นงาน “จอร์จ” จนเสียอาการ เข้ายกตัดสิน “จอร์จ” ที่ดูเป็นรองเดินหน้าไล่ทำแต้ม แต่ยังแม่นไม่พอ สุดท้าย “เฟอร์ซาน” เป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะแต้มเอกฉันท์ เก็บแต้มชัย 2 ไฟต์ต่อเนื่องได้ตามเป้านอกจากนั้น สัปดาห์นี้ยังมีจอมบู๊ที่สามารถพิชิตสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.5 ล้านบาท) เพิ่มอีกหนึ่งราย ได้แก่ “ซานซาร์ ซาคิรอฟ” นักสู้จากอุซเบกิสถาน ที่โชว์เหนือชนะทีเคโอ “เรียวสุเกะ ฮอนดะ” คู่แข่งจากญี่ปุ่น ในนาทีที่ 3:35 ของยก 2โดยนอกจากยืดสถิติชนะรวด 3 ไฟต์ติด เขายังกลายเป็นนักกีฬา MMA คนแรกจากเวที ONE ลุมพินี ที่ได้ตั๋วไปลุย วัน แชมเปียนชิพ และนับเป็นคนที่ 12 จากเวทีนี้ที่ได้ไต่ขึ้นไปโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก ต่อจาก “ริคาร์โด บราโว” จากอาร์เจนตินา ที่ทำสำเร็จในศึก ONE ลุมพินี 50 เมื่อ 2 ก.พ.ที่ผ่านมาสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 54คู่เอก อัสลามจอน ออร์ติคอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ วัชรพล สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)คู่รอง ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรฤทธิ์ นกเขากม.11 (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง ชนะคะแนนเอกฉันท์ จ้าวอินทรีย์ พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ ชนะน็อก น้องแชมป์ ลัคกี้บันเทิง นาทีที่ 2:22 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)เฟอร์ซาน ชิเชก ชนะคะแนนเอกฉันท์ จอร์จ มูซาคิทิส (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ฟรานซิสกา เวรา ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เซเลสต์ ฮันเซน (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)เยอริสเกลดี ดูชีฟ ชนะซับมิชชัน อิสเมล ข่าน นาทีที่ 4:30 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง ชนะน็อก ฮิโรโตะ ซาเมชิมะ นาทีที่ 1:39 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)รุสตัม ยูนูซอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ รามู อารายา (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)นนทกิจ ต.หมอศรี ชนะคะแนนเอกฉันท์ โคกิ ไซโตะ (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)ซานซาร์ ซาคิรอฟ ชนะทีเคโอ เรียวสุเกะ ฮอนดะ นาทีที่ 3:35 ของยก 2 (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)