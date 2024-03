เปิดรับทุกความท้าทาย “เพชรจีจ้า” ไม่ปิดโอกาสข้ามสายบู๊กติกาพิเศษ

ขึ้นแท่นกลายเป็นอีกหนึ่งนักสู้สาวชาวไทยที่ประสบความสำเร็จในวงการการต่อสู้ระดับโลกไปแล้ว สำหรับ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” นักสู้สาวแกร่งวัย 22 ปี จากชลบุรี หลังบรรลุภารกิจรวบตึงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 – 115 ป.) มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ จากการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “เจเน็ต ท็อดด์” แชมป์เก่าจอมเก๋า วัย 38 ปี จากสหรัฐอเมริกา ที่ขึ้นป้องกันตำแหน่งในไฟต์อำลาสังเวียน ในศึก ONE Fight Night 20 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมาโดยชัยชนะในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ “เพชรจีจ้า” ก้าวขึ้นไปนั่งบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวตหญิง ได้อย่างไร้ข้อกังขาแล้ว ยังทำให้เธอสามารถรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไว้ได้เป็นไฟต์ที่ 6 ติดต่อกัน โดยแบ่งเป็นการชนะในกติกามวยไทย ใน 4 ไฟต์แรก และกติกาคิกบ็อกซิ่ง ใน 2 ไฟต์หลังสุดด้วยความสามารถด้านการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าครบเครื่องต้มยำจนชักจะหาคู่ต่อมารับมือด้วยยาก ทำให้มีแฟนมวยจำนวนไม่น้อย อยากเห็น “เพชรจีจ้า” เปิดรับความท้าทายกระโดดข้ามสายไปโชว์ฝีมือในรูปแบบกติกาพิเศษดูบ้าง ซึ่งนักสู้สาวแกร่งจากชลบุรี ก็ไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ บนเวทีการแข่งขันระดับโลกเช่นเดียวกัน“เอาจริง ๆ หนูก็อยากลองชกกติกาพิเศษดูบ้างนะคะ อาจจะเป็นกติกามวยสากล เข้ามาผสมกับมวยไทย อะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ปนเข้ามาด้วยก็อาจจะยังไม่ไหวค่ะ เพราะหนูยังไม่เคยลองซ้อม MMA แบบเต็ม ๆ เลย เคยแต่ไปซ้อมเล่นกับคนในค่ายครั้งหนึ่ง ซึ่งรู้สึกยากมาก และเหนื่อยมากค่ะ”โดยนอกจากทักษะมวยไทยที่ “เพชรจีจ้า” เริ่มฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบแล้ว เธอเองยังมีความสามารถด้านการชกมวยสากลที่โดดเด่นไม่แพ้กัน ถึงขั้นเคยมีชื่อติดทีมชาติไทย ในฐานะนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นมาแล้ว และสามารถประสบความสำเร็จคว้าเหรียญรางวัลมาครอง ได้อย่างมากมายในช่วงระหว่างปี 2561-2562ด้วยความสามารถอันรอบด้านของ “เพชรจีจ้า” จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากในอนาคตจะได้เห็นเธอขึ้นสังเวียนโชว์ทักษะมวยสากล ให้ทุกคนได้รับชมเป็นขวัญตาบนเวทีระดับโลก ONE ซึ่งแฟนมวยทุกคนต้องคอยติดตามเส้นทางหลังจากนี้ของเธอให้ดีกันต่อไปติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh