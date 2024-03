เดิมพันความฝันระดับโลก! “จ้าวเสือใหญ่” ปะทะเดือด “ก้องธรณี” ศึก ONE ลุมพินี 58

“จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” ขอวัดความแกร่ง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ใครคือของจริงที่จะได้ไปต่อบนเวทีระดับโลก ในศึก ONE ลุมพินี 58 วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE ลุมพินี 58 หลังล่าสุด ได้เปิดโผคู่มวยสุดเดือดออกมาเพิ่มอีก 1 คู่ คือการพบกันของ 2 นักชกฟอร์มแรงประจำรายการ ระหว่าง “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” จอมบู๊ผู้มีดีด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากเมืองกรุง พบกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายอาวุธคมจากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 134 ป.สำหรับ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” เปิดตัวอย่างร้อนแรงในศึก ONE ลุมพินี 20 เมื่อ 9 มิ.ย.66 ด้วยการเป็นคนแรกที่สามารถโค่น “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ลงได้ ด้วยการแจกอาวุธมวยไทยครบเครื่อง ไล่ถล่มน็อกตั้งแต่ยกแรก แม้ไฟต์ต่อมาจะสะดุดพ่ายคะแนน “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” แต่ “จ้าวเสือใหญ่” ก็สามารถคืนฟอร์มเก่งได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นกดน็อก “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” ในไฟต์ที่ 3ขณะที่ผลงานล่าสุดของ “จ้าวเสือใหญ่” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 เพิ่งระเบิดฟอร์มแลกเดือดกับคู่ปรับเก่า “เพชรสุขุมวิท” อย่างเมามัน ก่อนจะย้ำแค้นเอาชนะไปได้อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก พร้อมกับฟาดโบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่ 3ด้าน “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยดาวเด่นแห่งรายการ ONE ลุมพินี หลังพลิกโฉมจากนักมวยเกียร์ถอย กลายมาเป็นมวยเดินหน้าอาวุธคม จนทำให้ผลงานค่อย ๆ ดีวันดีคืน ซึ่งปัจจุบัน “ก้องธรณี” สามารถทะยานเก็บชัยเหนือนักชกชาวไทยและชาวต่างชาติไปได้แล้วถึง 7 จาก 8 ไฟต์ที่ขึ้นสังเวียน พร้อมทั้งกวาดโบนัสเข้ากระเป๋าไปอีก 1.4 ล้านบาทด้วยผลงานอันโดดเด่นของทั้งคู่ จึงทำให้ตลอดที่ผ่านมามีแฟนมวยจำนวนไม่น้อย เรียกร้องอยากเห็นทั้งสองคนถูกประกบให้มาประชันฝีมือกัน จนกระทั่งในศึก ONE ลุมพินี 58 ทั้งคู่ก็จะได้โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพบกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายต่างกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะทางฝั่ง “ก้องธรณี” ที่ลุยคว้าชัยมาแล้วถึง 6 ไฟต์ติดต่อกัน และหากสามารถเก็บชัยต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 7 เหนือนักชกฟอร์มแรงอย่าง “จ้าวเสือใหญ่” ได้ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการคว้าสัญญานักกีฬา ONE ที่นักกีฬาทุกคนหมายปองมาครองแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh