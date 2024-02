ข่าวมั่ว! ฝ่ายจัดยันไฟต์ "บัวขาว-ปาเกียว" ไม่ยกเลิก

บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่จัดไฟต์มวยคู่หยุดโลกระหว่าง แมนนี่ ปาเกียว ยอดกำปั้นชาวฟิลิปปินส์ กับ บัวขาว บัญชาเมฆ ตำนานนักชกของไทย ออกมาโต้ข่าวว่าไฟต์นี้ถูกยกเลิกสื่อต่างประเทศรายงานข่าวว่าไฟต์ดังกล่าวถูกยกเลิกเพราะเรื่องของธุรกิจ ทำให้เเฟนมวยที่ตั้งตารอดูการเเข่งขันเศร้าไปตามๆกัน เเต่ล่าสุดฝ่ายจัดออกมาเเถลงยืนยันเองว่า ไฟต์นี้ยังไม่ถูกยกเลิกเเต่อย่างใด"เราเพิ่งเขียนเรื่องการแข่งขันชกมวยที่หลายคนตั้งตารอระหว่าง แมนนี่ ปาเกียว และ บัวขาว บัญชาเมฆ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "The Match of Legend" ตรงกันข้ามกับข้อมูลที่ออกมา ไฟต์นี้ยังไม่ถูกยกเลิกแม้ว่าจะมีการพูดคุยเรื่องเวลาจัดการเเข่งขัน เเต่ตอนนี้กลับมีข่าวที่ไม่ถูกต้องออกมา""เราขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจการแข่งขันที่น่าตื่นตาครั้งนี้ และรับประกันว่าเราจะอัปเดตอย่างเป็นทางการ ทุกคนจะได้รับการข่าวสารโดยตรงผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัด เมื่อทุกอย่างได้รับการยืนยันแล้ว""เราเข้าใจที่ทุกคนกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานนี้ และขออภัยสำหรับความสับสนที่เกิดจากการรายงานก่อนกำหนด โปรดติดตามการประกาศผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและหน้าโซเชียลมีเดียของเรา สำหรับการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "The Match of Legend"ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าไฟต์นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เเต่อาจจะต้องรออย่างเป็นทางการอีกครั้ง