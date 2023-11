ยืนยัน "บัวขาว" ดวลหมัด "ปาเกียว" หลังสงกรานต์ 2567 ชกกติกามวยสากล 6 ยก

หลังจากที่ บัวขาว บัญชาเมฆ สุดยอดนักชกขวัญใจชาวไทย เอาชนะ แสนชัย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม กำปั้นรุ่นพี่ ในศึกมวยมือเปล่า รายการ BKFC 5 ที่พัทยา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุด ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม ผู้จัดการส่วนตัวของ บัวขาว บัญชาเมฆ ออกมายืนยันแล้วว่า ไฟต์ระหว่าง บัวขาว ปะทะ แมนนี ปาเกียว จะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงกรานต์ ปี 2567 แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเป็นการชกในกติกามวยสากล 6 ยกการขึ้นสังเวียนดวลกำปั้นระหว่าง บัวขาว บัญชาเมฆ กับ แมนนี ปาเกียว อดีตแชมป์โลกมวยสากลชาวฟิลิปปินส์ ในศึก "THE MATCH OF LEGEND 3: Manny Pacquiao vs Buakaw Banchamek" มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 900 ล้านบาทแรกเริ่มเดิมทีไฟต์ดังกล่าวมีกำหนดชกกันในช่วงต้นปี 2567 แต่จากการเปิดเผยของ วินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรช แอร์ เฟสติวัล จำกัด ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีกำหนดการชกใหม่คือช่วงเดือนเมษายนในปีหน้าก่อนที่ล่าสุดจะได้รับการยืนยันจากผู้จัดการของ บัวขาว บัญชาเมฆ ว่า ไฟต์ดวลกับ แมนนี ปาเกียว จะมีขึ้นช่วงหลังสงกรานต์ 2567 ส่วนสถานที่ไหนจะใช้เป็นสังเวียนจัดการชก จะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้ง