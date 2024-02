"ชาตรี" ร่วมพิธีครอบครูงานมหัศจรรย์ วันมวยไทย สุดยิ่งใหญ่ ปี 2567

หัวเรือใหญ่ ONE “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษเพื่อร่วมพิธีขึ้นครูและครอบครู ในงานมหัศจรรย์ วันมวยไทย ประจำปี 2567 เนื่องใน “วันมวยไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ก.พ.ของทุกปีเมื่อวันอังคารที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา “นายชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธาน และซีอีโอ ของ ONE ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานมหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก 2567 Amazing Muay Thai Festival 2024 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี “นายเศรษฐา ทวีสิน” เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดย นายชาตรี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวงการมวยไทยในปัจจุบันและมีประสบการณ์ฝึกฝนมวยไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 38 ปี ได้รับเชิญในฐานะหนึ่งในตัวแทนครูมวยไทย เพื่อทำพิธีมอบตัว ขึ้นครูและครอบครูอันศักดิ์สิทธิ์ตามจารีตวิถีโบราณ ร่วมกับครูมวยไทยผู้ทรงคุณวุฒิและปูชนียบุคคลของวงการมวยไทยทั้งหมด 20 ท่านนอกจากนี้ บิ๊กบอส ONE ยังมีโอกาสได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบของที่ระลึกจาก ONE ซึ่งเป็นนวมเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ อัดขึ้นกรอบรูปอย่างสวยงาม โดยถือเป็นการแสดงความร่วมมืออันดีกับรัฐบาลไทยในการผลักดันศิลปะมวยไทยสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตสำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ มีการจัดแสดงอันยิ่งใหญ่สุดตระการตาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประวัติศาสตร์อันยาวนานของศิลปะมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งรวมถึงพิธีการขึ้นครูและการครอบครู ซึ่งเป็นพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในการมอบตัวเป็นศิษย์ของนักมวยไทยต่อครูมวยที่ให้การประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่อสู้ อันเป็นจารีตวิถีโบราณที่คนมวยสืบทอดกันมาหลายศตวรรษนอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและรำไหว้ครู โดยกำลังพลของกองทัพบกและนักมวยไทยจากสมาคมมวยพระเจ้าเสือกว่า 5,000 คน ซึ่งมีการบันทึกไว้เป็นสถิติโลก หรือ Guinness World Records เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับวงการมวยไทยอีกด้วยติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh