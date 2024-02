ข่าวลึกปมลับ : ดีไซเนอร์ดัง กมลนาถ ทิ้งบอมบ์ Soft Power ‘อุ๊งอิ๊ง‘ ยังนิ่มไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ตอน'Soft Power' หนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลกำลังจะเป็นนโยบายเรือรั่วแล้วภายหลัง 'กมลนาถ องค์วรรณดี' ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา ขอลาออกจากตำแหน่งพร้อมกันทั้งคณะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567'กมลนาถ' หรือที่คนในวงการแฟชั่นเรียกกันว่า 'อุ้ง' นั้น ถือว่าเป็นตัวแม่ของวงการเลยก็ว่าได้ วางบทบาทของตัวเองทั้งในฐานะนักออกแบบ บล็อกเกอร์ที่สนใจเรื่องเสื้อผ้าในแง่ของงานคราฟต์ เจ้าของบล็อกยุคบุกเบิกอย่าง Vanillawalk และการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย Fashion Revolution ประเทศไทย และผลงานออกแบบมากมายเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ 'แพทองธาร ชินวัตร' รองประธานคณะกรรมการSoft Power ต้องเชิญมาร่วมงานในการประชุมคณะกรรมการSoft Power ครั้งแรก'กมลนาถ'ได้นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการพัฒนาแฟชั่นไทยภายใต้นโยบายSoft Power ว่า ต้องยกระดับแฟชั่น สู่ไลฟ์สไตล์ใหม่ที่เน้นคุณค่า คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีสิ่งที่รัฐต้องสนับสนุน ประกอบด้วย การปรับโครงการองค์กรส่งเสริมแฟชั่น ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก สนับสนุนแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี สนับสนุนงานวิจัย Reskill สนับสนุนที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และทุนวัฒนธรรมแต่ผ่านมาแนวทางการทำงานของคณะกรรมการ Soft Power ที่เกี่ยวกับแฟชั่นนั้นดูเหมือนว่าจะสวนทางกับแนวความคิดของ 'กมลนาถ' อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะการทำงานแบบฉาบฉวยและหยิบจับเรื่องที่เป็นกระแสเท่านั้น เช่น การจัดสารพัดมหกรรม อย่างการงานใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน 1 นาที ซึ่งเป็นโครงการTHAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGE ที่ต้องการนำเสนอ Soft Power 5F ของไทยได้แก่ Food (อาหาร) Fashion (การออกแบบแฟชั่นไทย) Film (ภาพยนตร์) Fight (มวยไทย) และ Festival (เทศกาลประเพณีไทย)รอยร้าวเริ่มปรากฎให้เห็นเมื่อ 'กมลนาถ' โพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ว่า “คณะอนุกรรมการสาขาแฟชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆกับไอเดีย Guinness นี้นะคะ อยากเห็นหน้าคนอนุมัติงบมาก ห้ามก็ไม่ได้ ปรึกษาก็ไม่ปรึกษา คิดกันเองเห็นดีเห็นงามกันเอง ทำแล้วได้อะไรคะ ทีมเอกชนอาสาทำงานกันหนักมากเพื่อวางกรอบคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะที่หน่วยงานทำอีเวนต์จุดพลุแล้วไงต่อ สร้าง value อะไรขึ้นมาฝากหน่วยงานทุกหน่วยที่อยากเอาใจนาย ก่อนจะทำอะไรปรึกษาหารือกรรมการยุทธศาสตร์ หรือคิดให้รอบด้านด้วยค่ะ เงินภาษีประชาชน”การเน้นทำงานในเชิงปริมาณและสร้างความหวือหวาตามสไตล์หน่วยงานภาครัฐและผู้มีอำนาจของไทย ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยถูกกับจริตคนรุ่นใหม่เท่าใดนัก ที่มองว่าการทำงานลักษณะนี้ต้องอาศัยการทำงานเชิงคุณภาพหรือที่เรียกว่า 'น้อยแต่มาก' หรือLess is more เพราะมองว่าการทุ่มให้กับการจัดอีเว้นท์เป็นเพียงการทำงานในระดับเปลือก ซึ่งอาจจะเหมาะในบางสถานการณ์เท่านั้นและควรจัดอีเว้นท์เท่าที่จำเป็นและให้ถูกจังหวะมากกว่าการจัดงานเหวี่ยงแบบโครงการ THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGEจริตแบบ 'กมลนาถ' อาจไม่ถูกใจคนที่อยู่ในระบบราชการ ที่มีกรอบความคิดในทำนองว่าต้องใช้งบประมาณให้มากที่สุดตามกรอบวงเงินที่ได้รับมา มิเช่นนั้นเมื่อถึงคราวต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณอีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป อาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อความคิดสวนทางแถมยังทำงานกับแบบข้ามหัวตามที่'กมลนาถ' ระบุว่า ไม่เคยมีการปรึกษาด้วยแล้ว จึงไม่แปลกที่จะเลือกเดินออกมาแบบไม่แคร์คนในรัฐบาลแม้ 'แพทองธาร' จะก้าวข้ามการลาออกของดีไซน์เนอร์ชื่อดังด้วยประกาศเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการด้านแฟชั่นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ตามสไตล์ของผู้มีอำนาจ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นกระจกสะท้อนมาถึงตัวอุ๊งอิ๊งว่ายังต้องเก็บชั่วโมงอีกมาก หากในอนาคตคิดจะขึ้นมาเป็นใหญ่และสืบทอดอำนาจ ของตระกูลชินวัตร------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647

