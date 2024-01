เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สนับสนุน ททท. จัดกิจกรรมแข่งขันกินป๊อปคอร์น  “THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS™ CHALLENGE”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Soft Power ของไทย โดยให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมครั้งแรกในไทย กับประสบการณ์สุดท้าทายด้วยการจัดแข่งขัน “กินป๊อปคอร์นได้เยอะที่สุดใน 1 นาที” สร้างสถิติใหม่ให้โลกได้บันทึกลงใน GUINNESS WORLD RECORDS ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมการแข่งขันที่จะจัดขึ้นเพื่อผลักดัน Soft Power ด้านภาพยนตร์ (Film) ให้เป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งเป็นการผลักดันแนวคิด Amazing 5F and more ของ ททท. ที่นำเสนอ Soft Power of Thailand ประกอบด้วย Food - อาหาร, Film - ภาพยนตร์, Fashion - แฟชั่น, Fight - ศิลปะการต่อสู้ และ Festival - งานเทศกาลโดยกิจกรรม “THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS™ CHALLENGE” จะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานแบ่งเป็นกิจกรรม 5F สำหรับการท้าทายทำลายสถิติหัวข้อละ 1 กิจกรรม ได้แก่ กินป๊อบคอร์นได้เยอะที่สุดใน 1 นาที, ใส่นวมต่อยลูกโป่งแตกมากที่สุดใน 1 นาที, ใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน 1 นาที, กินขนมไทย (ปาท่องโก๋) มากที่สุดใน 1 นาที และ ใส่หน้ากาก (หน้ากากผีตาโขน) ได้มากที่สุดใน 1 นาที เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ของโครงการ หรือสมัครที่จุดลงทะเบียนภายในงาน จากนั้นสุดยอด ผู้ท้าทายที่ทำสถิติได้ดีที่สุดจะได้รับโอกาสในการบันทึกเป็นสถิติโลกจากกรรมการ GUINNESS WORLD RECORDS และรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มี Ranking สูงสุดลำดับ 1-10 จะได้รับดังนี้- ผู้ชนะลำดับที่ 1 จะได้รับการบันทึกสถิติ ใบประกาศเกียรติคุณ “Guinness World Records”พร้อม Voucher ท่องเที่ยว และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท- ผู้ชนะลำดับที่ 2 จะได้รับ Voucher ท่องเที่ยว และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท- ผู้ชนะลำดับที่ 3 จะได้รับ Voucher ท่องเที่ยว และเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท- ผู้ชนะลำดับที่ 4-10 จะได้รับ Voucher ท่องเที่ยว