"ยูกิ โยซะ" แชมป์ K-1 คนปัจจุบัน ลั่นอยากเจอ "ซุปเปอร์เล็ก" ล้างแค้นให้ "ทาเครุ"

ยูกิ โยซะ เจ้าของแชมป์ K-1 เวิลด์ แชมเปียน รุ่นไลท์เวท คนปัจจุบัน ที่กำลังจะมีคิวป้องกันตำแหน่งกับ คัน นากามูระ เพื่อนร่วมชาติ ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ออกมาเผยว่า ตนอยากจะดวลกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์โลก ONE คิก บ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวท ชาวไทย เพื่อล้างแค้นให้กับ ทาเครุ เซกาวา นักสู้รุ่นพี่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ยูกิ โยซะ มาช่วยฝึกซ้อมให้กับ ทาเครุ เสมอ ในช่วงตอนที่กำปั้นรุ่นพี่กำลังเตรียมตัวชิงเข็มขัดแชมป์กับ ซุปเปอร์เล็ก ในศึก ONE 165 ที่ญี่ปุ่น เรียกได้ว่าทั้งสองคนมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว และรู้สึกเจ็บปวดมากที่ต้องเห็นรุ่นพี่พ่ายแพ้ในไฟต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเวลานี้โอกาสที่ ยูกิ จะได้ชกกับ ซุปเปอร์เล็ก อาจจะยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากทั้งสองคนอยู่คนละรุ่นพิกัด แต่ก็สามารถทำน้ำหนักมาเจอกันได้ โดย ยูกิ น้ำหนักปัจจุบัน คือ 63 กิโลกรัม ส่วน ซุปเปอร์เล็ก 61 กิโลกรัมขณะเดียวกันต่างฝ่ายต่างอยู่ในศึกคนละสาย เพราะ ยูกิ ยังมีสัญญาอยู่กับ K-1 และทางซุปเปอร์เล็ก เป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันของ ONE Championship ซึ่งในอนาคตก็ยังพอมีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่จะเจอกัน