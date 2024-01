“ชาตรี” ประกาศชัด “ซุปเปอร์เล็ก” ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ไร้กังขา

บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ยืนยัน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ขึ้นแท่นเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดในโลกเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ หลังสยบ “ทาเครุ เซกาวา” ถึงถิ่น ป้องบัลลังก์ไว้ได้อย่างสวยงาม“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ขวัญใจชาวไทย วัย 28 ปี ป้องกันตำแหน่งไว้ได้อีกครั้ง หลังเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น วัย 32 ปี ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ ในศึก ONE 165 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าสนุกครบทุกอรรถรสสมการรอคอย สำหรับการประชันฝีมือของสองยอดฝีมือแห่งวงการคิกบ็อกซิ่ง โดยตลอดการแข่งขัน “ซุปเปอร์เล็ก” สามารถคุมเกมไว้ได้เกือบทั้งหมดด้วยลูกเตะขวาล่างสลับบนอันเป็นเครื่องหมายการค้า และถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาหวาดเสียวให้แฟนมวยชาวไทยได้ใจหายใจคว่ำ แต่แชมป์โลกชาวไทยก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้จนเป็นฝ่ายต้อนแต้มเอาชนะ “ทาเครุ” ป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามแม้ “ซุปเปอร์เล็ก” จะถือดีกรีเป็นราชันคิกบ็อกซิ่งแห่งสมรภูมิ ONE แต่เมื่อเปิดคลังความสำเร็จในศาสตร์แขนงนี้ต้องยอมรับว่าชื่อชั้นของเขายังไม่สามารถก้าวขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ชัยชนะเหนือ “ทาเครุ” ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ในไฟต์นี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์และการันตีได้ว่าเวลานี้ “ซุปเปอร์เล็ก” ขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งอย่างไร้ข้อกังขา ไม่เว้นแม้กระทั่งบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ที่ก็ออกมายืนยันอีกเสียงด้วยตัวเองในงานแถลงข่าวหลังการชก“ผมยืนยันว่าตอนนี้ ซุปเปอร์เล็ก เป็นอันดับหนึ่งของทั่วโลกร้อยเปอร์เซ็นต์ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเขา แต่คืนนี้แฟน ๆ ทั่วโลกได้รู้แล้วว่า ซุปเปอร์เล็ก คือใคร ส่วนในอนาคตแน่นอนว่าผมมีแผนใหญ่ให้กับ ซุปเปอร์เล็ก เรียบร้อยแล้ว เพราะตอนนี้เขาคือเบอร์หนึ่งของโลกครับ”ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh