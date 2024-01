ครั้งแรกในไทย! วิ่งปลอดภัย กับ Doctor และ Nurse Runners สมิติเวช รวมพล คน 50+ ร่วมวิ่งออกกำลังกายในงาน Age Friendly Run by Samitivej 2024

นักวิ่งตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej 2024 : วิ่งละ YOUNG” โชว์พลังในตัวเอง พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานวิ่งอย่างปลอดภัยวัย 50+ ครั้งแรกในไทย กับ Doctor และ Nurse Runners สนุกกับภารกิจเสริมสร้างสุขภาพที่ดีตลอดเส้นทาง แถมยังได้อิ่มบุญอิ่มใจร่วมส่งต่อรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมด มอบให้ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (New Life)” ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมิติเวชได้จัดกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej 2024 : วิ่งละ YOUNG” ขึ้น ภายใต้แนวคิด #เราไม่อยากให้ใครป่วย เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ใส่ใจในความปลอดภัยและสร้างมาตรฐานของการดูแลผู้ร่วมกิจกรรมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ร่วมกิจกรรมทุกวัยตลอดเส้นทาง ปลอดภัยด้วยบริการเครื่องกระตุกหัวใจ AED 5 เครื่อง และ รถพยาบาล 4 คัน เป้าหมายเพื่อเป็นโอกาสการออกกำลังกายด้วยการวิ่งสำหรับทุกคนในครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังในระยะวิ่งไม่ไกลมากนัก เพิ่มความสนุกให้กับเข้าบรรดานักวิ่งตลอดเส้นทางด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ได้ร่วมสนุกเป็นระยะๆ และได้หยุดพัก นอกจากนี้ภายในงานยังมีอาหารเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมจากพันธมิตร เข้าร่วมเปิดพื้นที่ให้คำแนะนำและความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมเป็นประธาน และปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 800 คน ที่สมัครเข้าร่วมงาน มีทั้งมาแบบเดี่ยว มากับเพื่อน และมากันทั้งครอบครัวเป็นภาพอบอุ่นสุดประทับใจ โดยมี นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และ นายสมชาย เข็มกลัด เข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานครสำหรับกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej 2024 : วิ่งละ YOUNG” แบ่งการวิ่งเป็น 3 ระยะทางคือ 1 กิโลเมตร 3 กิโลเมตรและ 5 กิโลเมตร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มอายุเป็นกิจกรรมครอบครัว ที่ชักชวนคนในครอบครัวทุกวัยมาร่วมกิจกรรม และนับว่าเป็นงานวิ่งแรกที่วัยเก๋า 50+ วิ่งได้ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการดูแลผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้มงวด พร้อมได้ร่วมสนุกกับ 5 ฐานกิจกรรมที่รอให้ทุกคนมาพิชิตภารกิจกัน โดยจำนวนของจุดร่วมกิจกรรมจะขึ้นอยู่ระยะทางที่ร่วมวิ่ง ทั้งนี้นักวิ่งทุกคนยังได้ทดสอบความพร้อมของร่างกายก่อนการวิ่ง ด้วย Well Application หากมีความเสี่ยงสามารถปรึกษาแพทย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมด มอบให้ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (New Life)” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ธาลัสซีเมีย) และผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดอีกด้วยสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครั้งต่อไปได้ที่ Facebook: Age Friendly Run by Samitivej