ฉลองอายุ 50 ปี เต๋า-สมชาย ชวนวัยเก๋าวิ่ง เช็กความฟิต พิชิตภารกิจสุดมันส์ “Age Friendly Run by Samitivej 2024”

แม้จะก้าวสู่วัยเลข 5 แต่เวลาก็ไม่สามารถหยุดความฟิตของศิลปินชื่อดัง อย่าง “เต๋า” สมชาย เข็มกลัด ได้ นอกจากงานในวงการที่ยังแน่นขนัด ยังผันตัวเองก้าวสู่สนามนักวิ่งมาราธอนและนักไตรกีฬาอย่างเต็มตัว กลายเป็นตัวพ่อสุขภาพดีที่แฟนๆ ต้องคารวะ ล่าสุดมารับอาสาเป็นตัวแทนหมู่บ้านวัยเก๋า ชวนร่วมกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej : วิ่งละ YOUNG” งานวิ่งแรกที่ 50+ วิ่งได้ปลอดภัยกับ Doctor และ Nurse Runners สนุกกับฐานกิจกรรมฟิตแอนด์ เฟิร์มที่เน้นความปลอดภัยด้วยบริการเครื่องกระตุกหัวใจ AED 5 เครื่อง และรถพยาบาล 4 คัน ตลอดงาน และนักวิ่งทุกคนจะได้ทดสอบความพร้อมของร่างกายก่อนการวิ่ง ด้วย Well Application หากมีความเสี่ยงสุขภาพสามารถปรึกษาแพทย์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)สมชาย เข็มกลัด เผยว่า “มกราคม ปี 67 ผมก็จะได้ฉลองอายุ 50 ปีแล้ว เวลามันเร็วมาก ถึงวัยนี้ผมให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาผมเองต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการเตะฟุตบอล หวิดเดินไม่ได้ ต้องดูแลร่างกายให้ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่า สำหรับการวิ่งแล้วเป็นสิ่งที่ผมชอบ มันเป็นกีฬาที่ง่าย ได้แข่งกับตัวเอง ลงทุนก็ไม่เยอะ แม้สูงวัยก็ยังวิ่งได้ ซึ่งผมรู้สึกยินดีมาก ที่ทาง รพ.สมิติเวช ได้ชวนผมมาร่วมในกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej : วิ่งละ YOUNG” มาร่วมวิ่งกันเยอะๆ นะครับ” #เราไม่อยากให้ใครป่วยกิจกรรม “Age Friendly Run by Samitivej : วิ่งละ YOUNG” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ความพิเศษในงานนี้คือ ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านที่ซื้อบัตรราคา 700 บาท จะได้รับ แพ็กเกจตรวจ Advance Bone Densitometer วัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนหลังและสะโพก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และระบบการเผาผลาญสำหรับอายุ 45 ปีขึ้นไป* มูลค่า 5,900 บาท (* ตรวจเฉพาะมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และระบบการเผาผลาญสำหรับอายุน้อยกว่า 45 ปี ) สำหรับท่านที่ซื้อบัตร VIP ราคา 3,000 บาท จะได้รับแพ็กเกจตรวจ Advance Bone Densitometer วัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนหลังและสะโพก มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และระบบการเผาผลาญสำหรับอายุ 45 ปีขึ้นไป* มูลค่า 5,900 บาท (* ตรวจเฉพาะมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และระบบการเผาผลาญสำหรับอายุน้อยกว่า 45 ปี) และแพ็กเกจตรวจ VO2 Max การตรวจความฟิตของร่างกาย และค่าออกซิเจน ที่ร่างกายใช้ในขณะออกกำลังกาย มูลค่า 8,500 บาท (รวมมูลค่า 11,500 บาท)โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (New Life)” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคด เรียกว่ามางานเดียวสุดคุ้ม ทั้งได้สนุก สุขภาพดีและยังได้ทำบุญอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 20 ธันวาคม 2566 ที่ : https://bit.ly/3QvAFNT (หรือเข้าไปที่หน้าเวปไซต์ www.runlah.com แล้วค้นหารูปภาพโปสเตอร์กิจกรรม Age Friendly Run by Samitivej) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook: Age Friendly Run by Samitivej#โรงพยาบาลสมิติเวช #เราไม่อยากให้ใครป่วย #AgeFriendlyRun #วิ่งละYOUNG #AgeFriendlyHospital