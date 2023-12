ทีมนักปั่นสโมสรรู้ใจ ประกันออนไลน์ คว้าท็อปสองในอาเซียน

ด้วยกำหนดการแข่งขันปี 2566 เสริมด้วยสิงห์นักปั่นหน้าใหม่ ทัพนักปั่น รู้ใจ ประกันออนไลน์ ขึ้นแท่นอันดับสองทีมแกร่งระดับอาเซียน ตามการจัดอันดับของสหภาพจักรยานระหว่างประเทศ (UCI) ในปี 2566ทีมจักรยาน รู้ใจ ประกันออนไลน์ คว้าอันดับสองของเอเชียในการจัดอันดับประจำปี 2566 ด้วยสถิติการแข่งขัน 14 สเตจและการแข่งขันทั่วทวีป รวมถึงประเทศไทย, นิวซีแลนด์, อิหร่าน, จีน และดูไบ โดยความสำเร็จนี้ทำให้ทีมได้มีส่วนร่วมในเอเชียทัวร์ในปี 2567 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักปั่นสัญชาติไทยรุ่นเยาว์ได้พัฒนาและแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินอกจากจะคว้าอันดับสองในระดับอาเซียนแล้ว ทีมรู้ใจยังครองตำแหน่งทีมที่ดีที่สุดอันดับที่ 5 ในระดับทวีปของโลก พร้อมรั้งอันดับ 39 ของโลกในการจัดอันดับทุกหมวดหมู่ ไต่ขึ้นมาถึง 106 อันดับPeter Pouly ผู้อำนวยการทีมกล่าวว่า "การอยู่ในอันดับต้น ๆ ถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมของเรา ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นของนักปั่นทุกคน ที่ต้องท้าทายกับทีมที่มากประสบการณ์ การคว้าอันดับที่สองทำให้ทีมของเรามีชื่อเสียงมากขึ้น และนำมาซึ่งข้อได้เปรียบมากมากมาย ทำให้เราสามารถวางแผนตารางการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการดึงดูดนักปั่นหน้าใหม่เข้าร่วมทีม ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้น ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ร่วมสร้างความตื่นเต้นให้กับปี 2567 และทำให้เราเป็นทีมที่น่าจับตามองในวงการ”ทีมสิงห์นักปั่นรู้ใจ เปิดฉากปี 2566 ด้วยชัยชนะของ Lucas Carstensen นักปั่นชาวเยอรมัน จากการแข่งขันระดับสเตจ New Zealand Cycle Classic ขณะที่ Adne Willjan Van Engelen นักปั่นชาวเนเธอร์แลนด์ คว้าอันดับ 3 ในการจัดอันดับรวม (overall classification) และต่อด้วยการคว้าชัยชนะอย่างสวยงามในการแข่งขัน Tour of Sharjah ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ทีมรู้ใจคว้าแชมป์การแข่งขันจักรยานทางไกลระดับนานาชาติ ‘ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์’ รายการ ‘The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s cup Tour of Thailand 2023’ โดย Batsaikhan Tegsh-Bayar นักปั่นชาวมองโกเลียได้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม นำหน้าในสเตจแรกของการแข่งขันและคว้าแชมป์รายการด้วยการทำเวลาที่ดีที่สุดLucas Carstensen Carstensen ปิดฉากปีด้วยสถิติสูงสุดและชัยชนะในสเตจที่ 1 และ 2 จากสนาม Tour of Iran ในประเทศอิหร่าน ตามด้วยการทำเวลาได้ดีที่สุดใน Tour of Binzhou ที่ประเทศจีนในการแข่งขันระดับ Pro series ซึ่งมีทั้งทีมและนักกีฬามืออาชีพ ทีมนักปั่นรู้ใจประสบความสำเร็จการติดอันดับท็อป 10 ถึงสามครั้ง จากรายการแข่งขัน Tour of Taihu Lake ในประเทศจีน และ Le Tour de Langkawi ในประเทศมาเลเซียนักปั่นชาวไทยของทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดย Kongphob Thimachai และ Arttarson Pansaard ได้คว้าอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประเภท Road Race และ Time Trialตลอดการแข่งขัน ทีมเลือกใช้จักรยานยี่ห้อ Nich ซึ่งบริษัทจักรยานสัญชาติไทยแห่งแรกที่นําเสนอจักรยานสำหรับการแข่งขันระดับมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมรับปี 2567 ทีมรู้ใจ ประกันออนไลน์ เสริมทัพความพร้อมและขยายความร่วมมือกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน โดยเตรียมคัดเลือกนักปั่นไทยเยาวชนเพิ่มอีก 3 คนสำหรับการแข่งขันในปีหน้า ซึ่งจะเข้าร่วมกับนักกีฬาไทยอีก 3 คนจากปี 2566 รวมนักปั่นไทย 6 คน และเสริมด้วยนักปั่นชาวต่างชาติ 7 คน ซึ่งรวมถึงนักปั่นชาวออสเตรเลีย Carter Bettles แชมป์สเตจจากสนาม Tour of Japan ปี 2566ในปี 2567 ทีมรู้ใจ ประกันออนไลน์ มีแผนพัฒนานักปั่นชาวไทยให้สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน และเป็นผู้แข่งขันตัวจริง ทีมมีเป้าหมายที่จะแข่งขันใน 20 ถึง 25 รายการ โดยแบ่งนักปั่นออกเป็น 2 ทีม ประกอบด้วยนักปั่นชาวต่างชาติมากประสบการณ์และนักปั่นเยาวชนไทย เพื่อให้นักปั่นทั้งสองกลุ่มได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากเพื่อนร่วมทีมปีเตอร์ กล่าวเสริมว่า "ประเทศไทยกําลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักปั่นที่ต้องการฝึกซ้อมในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเราในการดึงดูดนักกีฬาที่มีคุณภาพและประสบการณ์มาสู่ทีม ปีหน้าเราจะเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราจึงจําเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาจุดยืนของเรา อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่าปีหน้าจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความท้าทายอย่างแน่นอน"