เรื่องย่อซีรีส์จีน “ท่านหลางจวินและองค์หญิง | The Princess and the Werewolf” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Princess and the Werewolfชื่อเรื่องจีน : 郎君不如意| Lang Jun Bu Ru Yiชื่อเรื่องไทย : ท่านหลางจวินและองค์หญิงแนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้, แฟนตาซี, ย้อนยุคผู้กำกับ : เฉิงเฟิง (Cheng Feng) ผลงานกำกับซีรีส์ “มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง | Ash of Love” (2018) และ “ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น | Ms. Cupid in Love” (2022)ผู้เขียนบท : ชูชู (Shu Shu) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ ความจริง | Truth” (2021)ดัดแปลงจากนิยาย : เรื่อง Tai Zi Fei Sheng Zhi Ji 2: Gong Zhu Shang Jia Ji (太子妃升职记2 :公主上嫁记)ผู้ประพันธ์ : เซียนเฉิง (Xian Cheng)จำนวนตอนออกอากาศ : 30 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ :- สมาชิกสามารถรับชมได้วันแรก 4 ตอน อัปเดทติดต่อกัน 8 วัน และตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมเป็นต้นไป ในวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี สมาชิกสามารถรับชมได้ 2 ตอน ส่วนในวันจันทร์และวันพุธ อัพเดท 1 ตอน ในเวลา 17:00 น.- ผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้ 1 ตอน ในวันแรกทอัปเดท ติดต่อกัน 8 วัน! และตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมสามารถรับชมได้ 1 ตอน ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ในเวลา 17:00 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 20 กรกฎาคม – วันที่ 9 สิงหาคม 2566ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป YOUKU International และ เว็บไซต์ youku.tvอู๋เซวียนอี๋ รับบทเป็น องค์หญิงฉีพาเฉินเจ๋อหย่วน รับบทเป็น ขุยมู่หลางซือจื่อสวิน รับบทเป็นหวังลู่ฉิง รับบทเป็นหยางชวนเป่ย รับบทเป็นเหวินเจี๋ย รับบทเป็นซีเอ๋อร์ลี่ รับบทเป็นหวังมู่เหยา รับบทเป็นต่งไป่เหลียง รับบทเป็นหลินอ้ายเจีย รับบทเป็นหลี่อวี้ รับบทเป็นเรื่องย่อซีรีส์ “ท่านหลางจวินและองค์หญิง | The Princess and the Werewolf”นอกจาก ฉีพาจะถูกชายที่ชื่อ หลี่สง มาคอยปั่นป่วนให้ชีวิตของนางพลิกผันวุ่นวายในเวลากลางวัน ขณะเดียวกัน ขุยมู่หลาง จะโผล่มาก่อกวนใจในตอนกลางคืน ฉีพาไม่รู้เลยว่าตนเองได้เปิดเผยความลับแห่งเผ่าอสูรเข้าเสียแล้ว องค์หญิงฉีพาสุดแผลงค่อยๆ เอาชนะใจของราชาหมาป่าจอมเผด็จการได้ในที่สุดแต่โฉมงามจอมแก่นจากต่างแดน และ ราชาอสูรสองหน้าผู้เยือกเย็น จะรักกันได้อย่างไร เส้นทางความโรแมนติก ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา และความหวานขม กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรียบเรียงจาก : youku.tv, mydramalist.comภาพประกอบ : youku official, weibo.com