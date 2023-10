อำนาจในมุมมองนักปราชญ์ (4) : มาคิอาเวลลี-รักษาอำนาจหลัก พักคุณธรรมไว้ก่อน / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

"ปัญญาพลวัตร"ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการเมืองของมาคิอาเวลลีแตกต่างอย่างมากจากมุมมองดั้งเดิมที่แพร่หลายในช่วงเวลาของเขามาก กระแสความคิดหลักเกี่ยวกับอำนาจในยุคนั้นคือ การคิดว่าอำนาจทางการเมืองมีพื้นฐานมาจากอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า หรือความชอบธรรมที่สืบทอดมาจากการสืบสายเลือด กล่าวอักนัยหนึ่งคือ อำนาจของผู้ปกครองมาจากบุคคลที่พระเจ้าเลือก หรือการมีสายเลือดที่สูงส่งสำหรับการนิยามอำนาจ มาคิอาเวลลีมองว่า อำนาจ คือความสามารถในการควบคุมและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน และอำนาจเป็นความกังวลหลักของผู้ปกครอง เขาเน้นย้ำความเข้าใจอำนาจอย่างครอบคลุมที่นอกเหนือไปจากพลังทางกายภาพและอำนาจหน้าที่ โดยรวมถึงศิลปะแห่งการโน้มน้าวใจ การบงการ และการเจรจาต่อรอง สำหรับมาคิอาเวลลี อำนาจไม่ใช่ทั้งความดีและความชั่วโดยเนื้อแท้ แต่เป็นวิธีที่จำเป็นในการสร้างและรักษาระเบียบทางการเมืองมาเคียเวลลีมองว่า มีแหล่งอำนาจหลายประการที่บุคคลสามารถพึ่งพาได้เพื่อสร้างและรักษาอำนาจของตนกองทัพที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำในการยืนยันอำนาจและรักษาอำนาจควบคุมรัฐ มาคิอาเวลลีระบุว่า เจ้าผู้ปกครองจะต้องไม่มีจุดมุ่งหมายหรือความคิดอื่นใด และไม่ยึดถือสิ่งอื่นใดเป็นศิลปะของเขา ยกเว้นเรื่องของสงคราม คำสั่ง และระเบียบวินัย ดังนั้นผู้นำควรให้ความสำคัญกับการเสริมกำลังทหาร และเตรียมพร้อมที่จะใช้กำลังทหารเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องและขยายอำนาจของตนเขาเชื่อว่า “การเป็นผู้ปกครองที่ประชาชนกลัว” ดีกว่า “การเป็นผู้ปกครองที่ประชาชนรัก” เพราะความกลัวทำให้มั่นใจในความภักดีและการเชื่อฟัง เขายังเขียนว่า "มนุษย์กังวลในการทำอันตรายต่อคนที่รักน้อยกว่าการทำอันตรายแก่คนที่กลัว” มุมมองนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของมาคิอาเวลลีในเรื่องความจำเป็นของการข่มขู่และการควบคุมอย่างมีประสิทธิผลเพื่อรักษาอำนาจผู้ปกครองจำเป็นต้องสะสมความมั่งคั่งเพื่อเป็นทุนในการทำสงคราม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และรักษาเสถียรภาพภายในรัฐ มาคิอาเวลลีแนะนำให้ผู้ปกครองกำหนดอัตราภาษีที่สูง เพราะทรัพยากรทางการเงินที่ได้มาด้วยการเก็บภาษีมีความจำเป็นต่อการรักษารัฐให้เข้มแข็ง การที่มาคิอาเวลลีเน้นย้ำถึงความมั่งคั่งในฐานะแหล่งที่มาของอำนาจ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงทางการเมืองในสมัยของเขา ซึ่งความแข็งแกร่งทางการเงินมักเป็นตัวกำหนดอิทธิพลและเสถียรภาพทางการเมืองผู้ปกครองต้องรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับรัฐใกล้เคียง และสร้างพันธมิตรเพื่อปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของพวกเขา มาคิอาเวลลีแนะนำให้ผู้นำใช้การทูต การปรับตัวและยืดหยุ่นในการแสวงหาพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของตน และมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเมืองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองคนอื่น ๆ ความสามารถและทักษะที่แท้จริงของผู้ปกครองมองเห็นได้ในการจัดการกับสถานการณ์และความท้าทายได้ดีมากน้อยเพียงใดมาคิอาเวลลีระบุว่า ไม่มีพื้นฐานทางศีลธรรมที่จะตัดสินความแตกต่างระหว่างการใช้อำนาจโดยชอบธรรมและไร้ความชอบธรรม เขาเชื่อว่าใครก็ตามที่มีอำนาจก็มีสิทธิสั่งการได้ ความดีไม่รับประกันการมีอำนาจ และคนดีก็ไม่มีอำนาจจากฐานของความเป็นคนดี สำหรับกลยุทธ์การใช้อำนาจ มาคิอาเวลลีเสนอไว้ดังนี้การรักษาสมดุลระหว่างความกลัวและความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองในการรักษาอำนาจ สถานภาพที่พึงปรารถนาของผู้ปกครองคือ การเป็นบุคคลที่ประชาชนทั้ง “กลัวและรัก” ไปพร้อมกัน แต่หากต้องเลือกระหว่างสองสิ่งนี้ จะปลอดภัยกว่าที่จะถูกกลัว มาคิอาเวลลีอธิบายว่า ความรักสามารถสูญเสียไปได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วผู้คนมักจะสนใจแต่ตนเองและโลเล ในทางกลับกัน ความกลัวมีความคงเส้นคงวาและเชื่อถือได้มากกว่า เนื่องจากผู้คนกลัวการลงโทษและมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของตนเอง มาเคียเวลลีกล่าวว่า ผู้ปกครองต้องไม่ต้องกังวลกับการถูกตำหนิว่าโหดร้าย หากเขาสามารถรักษาราษฎรให้เป็นหนึ่งเดียวกันและภักดีได้มาคิอาเวลลีนำเสนอแนวคิดเรื่อง “คุณธรรมแห่งอำนาจ” ซึ่งแตกต่างจากความคิดเรื่องคุณธรรมแบบเดิมดั้งเดิมมาก คุณธรรมแห่งอำนาจครอบคลุมเรื่อง ความแข็งแกร่ง เล่ห์เหลี่ยม และปัญญา เขาอธิบายว่า ผู้ปกครองต้องมี “คุณธรรมแห่งอำนาจ” เพื่อรักษาและขยายอำนาจของตนเอง มาคิอาเวลลียืนยันว่า สำหรับมนุษย์ เป็นเรื่องถูกต้องที่จะจินตนาการว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในแผนการของตน ถ้าพวกเขามีคุณธรรมแห่งอำนาจและโชคลาภที่จะค้ำจุนพวกเขา คุณธรรมแห่งอำนาจสร้างโอกาสให้ผู้ปกครองเอาชนะศัตรู และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มาคิอาเวลลียังเน้นย้ำถึงความจำเป็นของลัทธิปฏิบัตินิยมและความเข้าใจอันชาญฉลาดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถแสวงหาหนทางที่ถูกต้องท่ามกลางความซับซ้อนของอำนาจทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการรูปลักษณ์ภายนอก มาคิอาเวลีให้เหตุผลว่า ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการรับรู้มากกว่าความเป็นจริง เนื่องจากผู้คนมักตัดสินจากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผู้ปกครองจะต้องจัดการความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบคอบ โดยกำหนดสร้างภาพลักษณ์และควบคุมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของตน มาคิอาเวลลีแนะนำว่า "เจ้าผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้เรียนรู้การแสดงบทบาทเป็นวานร (การใช้เล่ห์เหลี่ยม ฉลาดแกมโกง) และการแสดงบทบาทเป็นสิงโต (ความดุร้าย การข่มขู่คุกคาม) อย่างระมัดระวัง เพราะวานรก็ไม่สามารถปกป้องตัวเองจากหมาป่าได้ ขณะที่สิงโตก็ไม่อาจปกป้องตัวเองจากกับดัก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองควรใช้บุคลิกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดุร้ายเมื่อจำเป็น และฉลาดแกมโกงเมื่อได้เปรียบจะเห็นได้ว่ามุมมองของมาคิอาเวลลีเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้อำนาจแตกต่างจากหลักศีลธรรมและจริยธรรมแบบดั้งเดิมที่แพร่หลายในช่วงเวลาของเขาหลายประการ:1. การแยกการเมืองและจริยธรรม: มาคิอาเวลลีโต้แย้งว่า ต้องแยกการเมืองออกจากการพิจารณาทางศีลธรรม ผู้ปกครองควรทำในสิ่งปฏิบัติได้จริง และมุ่งเน้นที่การรักษาอำนาจและเสถียรภาพทางการเมืองเพียงอย่างเดียว ขณะที่หลักการดั้งเดิมเน้นย้ำถึงคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ และความอ่อนน้อมถ่อมตน มาคิอาเวลลีถือว่าไม่มีประสิทธิภาพและเป็นอันตรายต่อความสำเร็จของผู้ปกครอง2. การใช้กำลังและการหลอกลวง: มาเคียเวลลีกล่าวว่า “เป้าหมายกำหนดวิธีการ” (the ends justify the means) โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองโดยใช้วิธีการใดก็ได้ เขาเชื่อว่าผู้ปกครองไม่ควรอายที่จะใช้กำลัง บงการ ปั่นหัว และหลอกลวงเพื่อรักษาการควบคุมและบรรลุวัตถุประสงค์ของตน ขณะที่หลักการใช้อำนาจแบบดั้งเดิมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงหรือความไม่ซื่อสัตย์3. ความเข้าใจที่สมจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์: มาคิอาเวลลีเสนอมุมมองธรรมชาติของมนุษย์ที่สมจริงและเสียดสีมากขึ้น แม้ว่าหลักการดั้งเดิมจะเน้นย้ำถึงความดีของมนุษย์ แต่มาคิอาเวลลีแย้งว่าโดยพื้นฐานแล้วผู้คนสนใจในผลประโยชน์ของตนเอง และขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาของตนเอง ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นี้แจ้งถึงกลยุทธ์ของเขาในการได้รับและรักษาอำนาจ4. เน้นลัทธิปฏิบัตินิยม: มาเคียเวลลีมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติจริงมากกว่าอุดมคตินิยมทางศีลธรรม เขาเชื่อว่าบรรดาผู้ปกครองควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการเมือง ไร้ความปรานีเมื่อจำเป็น และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองและความมั่นคงของรัฐมากกว่าหลักการทางศีลธรรมที่เป็นนามธรรม แนวทางนี้แตกต่างจากคำสอนทางศีลธรรมและจริยธรรมแบบดั้งเดิมที่มักเน้นย้ำถึงคุณค่าในอุดมคติและการยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาอย่างเข้มงวดอ้างอิงMachiavelli, N. 