นักวิ่งกว่า 5 พันชีวิต ร่วมชิงชัย "ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟมาราธอน 2023" ยกระดับสู่หนึ่งในสนามระดับประเทศ

“สุดปัง” งานวิ่ง ยูเมะพลัส นักวิ่งทั่วประเทศและนานาชาติกว่า 5 พันคน ร่วมสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่จังหวัดลำพูนกว่า 80 ล้าน ตอบโจทย์ “ Sport Tourism” ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน พร้อมยกระดับสู่หนึ่งในสนามระดับประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566: นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันวิ่ง Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 (ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟมาราธอน 2023) ปีที่ 4 โดยมี มร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย คุณสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พลตรีอาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Race Founder & Race Director ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์ปา 1 ชั้น 1 โรงแรม แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท รันริโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการแข่งขันวิ่งรายการ Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 (ยูเมะพลัส ลำพูน ฮาล์ฟมาราธอน 2023) ปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งนับเป็นสนามสุดท้ายของ Umay+ Thailand Marathon Series 2023 ต่อจากสนามแรก Umay+ Chiangrai 21.1 Marathon 2023 ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา และสนามที่ 2 Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคมที่ผ่านมานายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจที่การแข่งขัน Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งบนพื้นที่ที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลำพูน อันจะเป็นการถ่ายทอด Soft Power ที่มีคุณค่ามาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดลำพูน เพื่อให้นักวิ่งและผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์อันล้ำค่านี้ จังหวัดลำพูนได้เตรียมความพร้อมร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้นักวิ่งและผู้มาเยือนทุกท่าน ได้รับความประทับใจไปกับบรรยากาศอันสวยงามของเมืองลำพูน พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยระดับสากล โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลลำพูน และคุณหมอนักวิ่ง เพื่อเดินหน้ายกระดับสู่รายการนี้ไปสู่สนามระดับประเทศอีกด้วยสนามการแข่งขันวิ่งได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี ด้วยการสนับสนุนหลักของยูเมะพลัส ที่เล็งเห็นถึงความสวยงาม และเลือกเส้นทางจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างประสบการณ์ และเรื่องราวประทับใจที่ถูกส่งผ่านงานวิ่งครั้งนี้ โดยปีนี้จะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศ และนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมชิงชัยกว่า 4,000 คน จึงคาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่จังหวัดลำพูนกว่า 80 ล้าน ถือเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ “ Sport Tourism” ของจังหวัดลำพูนได้อย่างแท้จริง ชาวจังหวัดลำพูนพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การแข่งขัน Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ด้วยการรวมพลังจากทุกภาคส่วน “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน”มร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส กล่าวว่า Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองด้วยเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ครองใจนักวิ่ง โดยในปีนี้ได้มุ่งหน้าเข้าสู่ปีที่ 4 ที่ยูเมะพลัสได้ให้การสนับสนุน โดยเรามีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นเพื่อที่จะต้อนรับนักวิ่งกว่า 5,000 คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้ง ยังได้ร่วมมือกับ RUNRIO ในการช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิ่งในการฝึกฝนวิ่งด้วยตนเองและชวนคนในชุมชน เพื่อนและครอบครัวมาฝึกซ้อมไปด้วยกันผ่านแคมเปญ “ชีวิตสุข สนุกวิ่ง” นอกจากนี้ ยังคงสานต่อแคมเปญ “EASY RUN with Umay+” ที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการวิ่งแบบ ECO เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของสถานที่วิ่งให้แก่นักวิ่งโดยการเชิญชวนจิตอาสากว่า 100 ชีวิต มาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานทั้งก่อนและหลังงานวิ่งกับกิจกรรม “Umay+ Clean the Town”การแข่งขันวิ่งรายการ Umay+ Lamphun Half Marathon 2023 ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4 กำหนดจัดขึ้นนระหว่าง วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 โดยในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลำพูน ขณะเดียวกันในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 จะมีการจัดกิจกรรม Umay+ Clean the Town ระดมจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ ณ บริเวณจุดสตาร์ท เส้นชัย และศูนย์บริหารนักท่องเที่ยวลำพูน ก่อนเริ่มการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ โดยมีจุดสตาร์ท และเข้าเส้นชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน แบ่งการแข่งขันออกเป็น ระยะ 21.1 กิโลเมตร ระยะ 10 กิโลเมตร และระยะ 5 กิโลเมตร