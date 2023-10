"ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน ปีที่ 6” เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มรูปแบบ “Running Festival”

"ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน ปีที่ 6” ปรับโฉมใหม่ เปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิม! จัดเต็มบนรูปแบบ “Running Festival” พร้อมเพิ่มเส้นทางใหม่ 2 ระยะ คาดนักวิ่งทั่วไทยและทั่วโลก ตบเท้าร่วมหมื่นคน ช่วยสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวกว่า 250 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค.นี้ ออกสตาร์ทที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 66 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวจัดการแข่งขันเทศกาลวิ่งมาราธอนกลางคืน "ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน ปีที่ 6” (Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 หรือ BMM 2023 ) บรรยากาศสุดคลาสสิกบนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 ธ.ค. 66 ออกสตาร์ทที่สนามหลวงและเข้าเส้นชัยที่สนามหลวงปีนี้แนวคิดการออกแบบ BMM 2023 ต้องการสื่อถึงความร่วมสมัยโดยในปีนี้ BMM ได้จับมือกับ Tikky Wow ศิลปิน Street Art ไทยที่โด่งดังระดับนานาชาติ ที่มีผลงานสร้างกระแสฮือฮาในวงการศิลปะทั่วเอเชีย ซึ่งแนวคิด BMM 2023 ต้องการบ่งบอก DNA ของกรุงเทพมหานคร กับนักวิ่งคนรุ่นใหม่ที่มีอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นระดับโลก เช่น สัญลักษณ์ยักษ์ เสาชิงช้า รถสามล้อ วัดพระแก้ว ล้วนเป็นคุณค่าแห่งมรดก จากมุมมองคนรุ่นใหม่ โดยมีการเปิดตัวที่ใช้ รถสามล้อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และงานเปิดตัวนี้ได้จัดกิจกรรม Bangkok Tuk Tuk Tour เพื่อนำเสนอจุดสำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าที่คนรุ่นใหม่จะได้มีโอกาสซึมซับและเกิดภาพจำอย่างยั่งยืนและชูแนวคิด การออกแบบความเป็น BMM 2023 ให้เด่นชัดมากขึ้นนอกเหนือจากลายเสื้อที่นักวิ่งจะได้สวมใส่พลตรีอาณัต รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งานวิ่ง Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 ถือเป็นงานวิ่งระดับนานาชาติและแถวหน้าของประเทศไทยที่มีนักวิ่งในประเทศและนานาชาติให้ความสนใจ โดยเป็นงานวิ่งระดับมาตรฐานสากลที่มีการรับรองวัดเส้นทาง และการจัดงานตามระเบียบของ World Athletics ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับให้ได้มาตรฐานงานวิ่งไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางสมาคมกีฬากรีฑาฯ ได้ให้การรับรองทางด้านเทคนิคและการตัดสินในการจัดงานวิ่งมาราธอนครั้งนี้ด้วย พร้อมยังเน้นย้ำเรื่องระบบ safety ต่างๆในงาน โดยเฉพาะระบบศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระหว่างการจัดการแข่งขัน ระบบการจัดงานเส้นทาง ระบบ Hydration เจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทางวิ่ง ตลอดจนแผนการปิดถนนที่ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน เพราะการวิ่งบนถนน หรือการวิ่งมาราธอนในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม การสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่การวิ่งมาราธอนบนถนนจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นในเรื่อง Low Carbon Credit ให้กับผู้คนในเมืองได้ตระหนักถึงอีกด้วยมร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กล่าวว่า “Umay+ Thailand Marathon Series 2023” เป็นกิจกรรมที่เราให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดย “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” หรือ BMM 2023 เป็นหนึ่งใน 3 สนามที่เราให้การสนับสนุน และในวันนี้เราได้มีการเปิดตัวสร้างการรับรู้งานวิ่งในวันนี้ให้แก่นักวิ่งผ่านการจัดกิจกรรม Bangkok Tuk Tuk Tour ณ สนามหลวงแห่งนี้ครับ เรายังคงให้ความสำคัญกับงานวิ่งมาราธอนที่ได้มาตรฐานมาโดยตลอด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับความสุขกลับไปจากการวิ่ง นอกจากนี้ เรายังได้จับมือกับ RUNRIO ผู้จัดงานวิ่งในปีนี้ ในการจัดทำแคมเปญพิเศษ ได้แก่ แคมเปญ “ชีวิตสุข สนุกวิ่ง” (Good Life & Fun Run) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการวิ่ง เราส่งเสริมให้นักวิ่งในชุมชนมาร่วมกันฝึกซ้อมด้วยตนเอง หรือชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาฝึกซ้อมด้วยกัน พร้อมกับการที่ได้ไปวิ่งในสนามต่างๆ ได้รู้จักเพื่อนและมีสังคมใหม่ๆ นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อกับแคมเปญ EASY RUN with Umay+ ที่เรายังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม การวิ่งแบบ ECO เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของสถานที่วิ่งทั้งก่อนและหลังงานวิ่งทุกสนามที่เราให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งาน BMM 2023 เราใช้สนามหลวงที่เป็น Race Village ของงานวิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เรามีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่ต้องการรณรงค์ให้นักวิ่งทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในงานวิ่ง พร้อมทั้งลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ไม่สร้างขยะเพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง และปีนี้มีเรามีการเชิญชวนจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ที่จะมาร่วมกันทำความสะอาดกับกิจกรรม “Clean The City” บริเวณพื้นที่สนามหลวง และพื้นที่จัดงานอื่นๆ โดยรอบก่อนและหลังงานวิ่งอีกด้วยคุณนิรมล ราศี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำโครงการพิเศษ Woman Active Running เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิ์ของนักวิ่งหญิงในการออกกำลังกายที่พึงได้รับความเท่าเทียมกันในพื้นที่สาธารณะ และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งนักวิ่งและผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศ โดยมีงานวิ่ง Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 เป็นต้นแบบนำร่องในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเป็นสนามสุดท้ายของโครงการ ต่อจากสนามที่ภูเก็ต พัทยา(ชลบุรี) เชียงราย, สวนผึ้ง(ราชบุรี) และอุบลราชธานี ซึ่งเราหวังว่าจะก่อให้เกิดการตื่นตัวในสังคมไทยและในงานวิ่งทั่วประเทศ ตลอดจนนำคู่มือของโครงการไปใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ Official Page: Woman Active Running #womanactiverunning และ #bangkokmidnightmarathonนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวิ่ง “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” บนเส้นทางแลนด์มาร์คที่สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร ในปีนี้ยังถือเป็นปีที่พิเศษ ปีแห่งการเฉลิมฉลองในวาระที่พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจมาครบ 175 ปี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Prudential Family Run” กับเส้นทางใหม่ ระยะวิ่งพิเศษ และเส้นทางใหม่ 2 ระยะ คือ 5 กม. และ 1.75 กม. ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกาย หรือเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ก่อนการเริ่มต้นการวิ่งของ “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023”สนับสนุนการแข่งขันโดย กรุงเทพมหานคร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตร กดเงินสดยูเมะพลัส สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), Prudential Thailand, และ RUNRIO Thailandโดยนักวิ่งที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Bangkokmidnightmarathon / หรือ https://www.runlah.com/events/bmm2023