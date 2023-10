"ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน ปีที่ 6” ปรับโฉมเปิดตัวใหญ่กับเส้นทางใหม่

"ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน ปีที่ 6” ปรับโฉมใหม่เปิดตัวอลังการยิ่งกว่าเดิม!!! จัดเต็มบนรูปแบบ “Running Festival” พร้อมเพิ่มเส้นทางใหม่ 2 ระยะ คาดนักวิ่งทั่วไทยและทั่วโลก ตบเท้าร่วมหมื่น ช่วยสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวกว่า 250 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค.นี้ ออกสตาร์ทที่ท้องสนามหลวงวันที่ 11 ตุลาคม 66 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวจัดการแข่งขันเทศกาลวิ่งมาราธอนกลางคืน "ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน ปีที่ 6” (Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 หรือ BMM 2023 ) บรรยากาศสุดคลาสสิกบนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 ธ.ค. 66 ออกสตาร์ทที่สนามหลวงและเข้าเส้นชัยที่สนามหลวงปีนี้แนวคิดการออกแบบ BMM 2023 ต้องการสื่อถึงความร่วมสมัยโดยในปีนี้ BMM ได้จับมือกับ Tikky Wow ศิลปิน Street Art ไทยที่โด่งดังระดับนานาชาติ ที่มีผลงานสร้างกระแสฮือฮาในวงการศิลปะทั่วเอเชียซึ่งแนวคิด BMM 2023 ต้องการบ่งบอก DNA ของกรุงเทพมหานครกับนักวิ่งคนรุ่นใหม่ที่มีอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นระดับโลก เช่น สัญลักษณ์ยักษ์ เสาชิงช้า รถสามล้อ วัดพระแก้ว ล้วนเป็นคุณค่าแห่งมรดก จากมุมมองคนรุ่นใหม่ โดยมีการเปิดตัวที่ใช้ รถสามล้อ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และงานเปิดตัวนี้ได้จัดกิจกรรม Bangkok Tuk Tuk Tour เพื่อนำเสนอจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าที่คนรุ่นใหม่จะได้มีโอกาสซึมซับและเกิดภาพจำอย่างยั่งยืนและชูแนวคิดการออกแบบความเป็น BMM 2023 ให้เด่นชัดมากขึ้นนอกเหนือจากลายเสื้อที่นักวิ่งจะได้สวมใส่พลตรีอาณัต รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งานวิ่ง Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 ถือเป็นงานวิ่งระดับนานาชาติและแถวหน้าของประเทศไทยที่มีนักวิ่งในประเทศและนานาชาติให้ความสนใจ โดยเป็นงานวิ่งระดับมาตรฐานสากลที่มีการรับรองวัดเส้นทาง และการจัดงานตามระเบียบของ World Athletics ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับให้ได้มาตรฐานงานวิ่งไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางสมาคมกีฬากรีฑาฯ ได้ให้การรับรองทางด้านเทคนิคและการตัดสินในการจัดงานวิ่งมาราธอนครั้งนี้ด้วย พร้อมยังเน้นย้ำเรื่องระบบ safety ต่างๆในงาน โดยเฉพาะระบบศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระหว่างการจัดการแข่งขัน ระบบการจัดงานเส้นทาง ระบบ Hydration เจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทางวิ่ง ตลอดจนแผนการปิดถนนที่ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน เพราะการวิ่งบนถนน หรือการวิ่งมาราธอนในปัจจุบัน ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่การวิ่งมาราธอนบนถนนจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นในเรื่อง Low Carbon Credit ให้กับผู้คนในเมืองได้ตระหนักถึงอีกด้วยมร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กล่าวว่า “Umay+ Thailand Marathon Series 2023” เป็นกิจกรรมที่เราให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดย “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” หรือ BMM 2023 เป็นหนึ่งใน 3 สนามที่เราให้การสนับสนุน และในวันนี้เราได้มีการเปิดตัวสร้างการรับรู้งานวิ่งในวันนี้ให้แก่นักวิ่งผ่านการจัดกิจกรรม Bangkok Tuk Tuk Tour ณ สนามหลวงแห่งนี้ครับ เรายังคงให้ความสำคัญกับงานวิ่งมาราธอนที่ได้มาตรฐานมาโดยตลอด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับความสุขกลับไปจากการวิ่ง นอกจากนี้ เรายังได้จับมือกับ RUNRIO ผู้จัดงานวิ่งในปีนี้ ในการจัดทำแคมเปญพิเศษ ได้แก่ แคมเปญ “ชีวิตสุข สนุกวิ่ง” (Good Life & Fun Run) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการวิ่ง เราส่งเสริมให้นักวิ่งในชุมชนมาร่วมกันฝึกซ้อมด้วยตนเอง หรือชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาฝึกซ้อมด้วยกัน พร้อมกับการที่ได้ไปวิ่งในสนามต่างๆ ได้รู้จักเพื่อนและมีสังคมใหม่ๆ นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อกับแคมเปญ EASY RUN with Umay+ ที่เรายังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม การวิ่งแบบ ECO เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของสถานที่วิ่งทั้งก่อนและหลังงานวิ่งทุกสนามที่เราให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งาน BMM 2023 เราใช้สนามหลวงที่เป็น Race Village ของงานวิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เรามีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่ต้องการรณรงค์ให้นักวิ่งทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมภายในงานวิ่ง พร้อมทั้งลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ไม่สร้างขยะเพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง และปีนี้มีเรามีการเชิญชวนจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ที่จะมาร่วมกันทำความสะอาดกับกิจกรรม “Clean The City” บริเวณพื้นที่สนามหลวง และพื้นที่จัดงานอื่นๆ โดยรอบก่อนและหลังงานวิ่งอีกด้วยครับคุณนิรมล ราศี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้จัดทำโครงการพิเศษ Woman Active Running เพื่อผลักดันเรื่องสิทธิ์ของนักวิ่งหญิงในการออกกำลังกายที่พึงได้รับความเท่าเทียมกันในพื้นที่สาธารณะ และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งนักวิ่งและผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศ โดยมีงานวิ่ง Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023 เป็นต้นแบบนำร่องในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเป็นสนามสุดท้ายของโครงการ ต่อจากสนามที่ภูเก็ต พัทยา(ชลบุรี) เชียงราย สวนผึ้ง(ราชบุรี) และอุบลราชธานี ซึ่งเราหวังว่าจะก่อให้เกิดการตื่นตัวในสังคมไทยและในงานวิ่งทั่วประเทศ ตลอดจนนำคู่มือของโครงการไปใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ Official Page: Woman Active Running #womanactiverunning และ #bangkokmidnightmarathonนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวิ่ง “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” บนเส้นทางแลนด์มาร์คที่สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร ในปีนี้ยังถือเป็นปีที่พิเศษ ปีแห่งการเฉลิมฉลองในวาระที่พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจมาครบ 175 ปี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Prudential Family Run” กับเส้นทางใหม่ ระยะวิ่งพิเศษ และเส้นทางใหม่ 2 ระยะ คือ 5 กม. และ 1.75 กม. ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกาย หรือเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ก่อนการเริ่มต้นการวิ่งของ “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023”ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย กรุงเทพมหานคร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตร กดเงินสดยูเมะพลัส สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), Prudential Thailand, และ RUNRIO Thailand โดยนักวิ่งที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Bangkokmidnightmarathon/ หรือ https://www.runlah.com/events/bmm2023