พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย กับกิจกรรมพิเศษ “Prudential Family Run” ภายในงาน “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023”

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพราะสุขภาพดี เริ่มได้ที่ตัวเรา กับกิจกรรม “Prudential Family Run” กับระยะทางวิ่งสุดพิเศษ 5 ก.ม. และ 1.75 ก.ม. ซึ่งเหมาะกับทุกครอบครัว รวมถึงนักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากลองเอาชนะใจตัวเองสักครั้ง ในงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” บนเส้นทางแลนด์มาร์คที่สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับนักวิ่งชั้นนำทั้งจากประเทศไทยและทั่วโลกนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” เปิดเผยว่า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่ง “Umay+ Bangkok Midnight Marathon 2023” กับกิจกรรม “Prudential Family Run” ซึ่งอยากเชิญชวนให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายกับระยะทางวิ่ง 5 ก.ม. และ 1.75 ก.ม. ซึ่งเป็นระยะทางเริ่มต้นที่ไม่ไกลมาก เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกาย หรือเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนั้น ปีนี้ยังถือเป็นปีที่พิเศษ เพราะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองในวาระที่พรูเด็นเชียลดำเนินธุรกิจมาครบ 175 ปี อีกด้วย โดยกิจกรรม “Prudential Family Run” จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 9 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป“ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนมักจะได้ยินเสมอกับคำว่า “ความมั่งคั่งที่แท้จริง คือ การมีสุขภาพที่แข็งแรง” หรือ Health is Wealth ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีนับตั้งแต่วันนี้จะทำให้เรามีสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต พรูเด็นเชียลฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่ว่า “ชีวิตมีกัน...ทุกวันดีกว่า” หรือ “Prudential For Every Life For Every Future”เราเชื่อว่าการมีกันและกันจะช่วยเติมเต็มทุกวันให้ดีกว่าเดิม พรูเด็นเชียลฯ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยโซลูชันด้านต่างๆที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกมิติ” นายบัณฑิต กล่าวเสริมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Prudential Family Run” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/BKKmidnightmarathon และเข้าร่วมสมัครการแข่งขันได้ที่ https://www.runlah.com/events/bmm2023 นอกจากนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมียังมีกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 175 ปี ที่อยากชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมฉลองชีวิตที่มีกันกับการเริ่มมีสุขภาพที่ดี กับกิจกรรม “175th Anniversary พรูเด็นเชียลพาตี้ เฮลท์ตี้ยกแก๊ง”เพื่อลุ้นเป็น 175 ครอบครัวผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พัก โรงแรม The Standard หัวหิน 2 วัน 1 คืน เพียงร่วม Challenge ทำท่า แฟมิลี่ สควอท กับคนที่รัก ไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และแชร์ในช่องทาง Facebook หรือ Tiktok ของตัวเองพร้อมติด Hashtag #175PRUHealthyParty เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ และผู้ร่วมสนุกต้องยืนยันการร่วมสนุก และรับประกันอุบัติเหตุฟรี ได้ที่ https://campaign.prudential.co.th/175healthchallenge/ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน นี้.