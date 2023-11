ไทยจัดศึกเรือใบเอเชียลุ้นตั๋วลุยโอลิมปิก 2024

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือใบรายการ Asian Sailing Championships & Asian Continental Olympic Qualifier for Paris 2024 Olympic Games ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมในงานแถลงข่าวนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ กล่าวว่า การจัดรายการนี้ ได้รับเกียรติจาก สหพันธ์เรือใบแห่งเอเชีย (Asian Sailing Federation : ASAF) และ องค์กรเรือใบโลก (World Sailing : WS) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของกีฬาเรือใบในประเทศไทย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือใบ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เพื่อคอวลิฟายนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน โอลิมปิก 2024 “ปารีสเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2566 ณ สมาคมสโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี โดยในขณะนี้มีประเทศต่างๆ แจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจำนวน 18 ประเทศสำหรับการจัดการแข่งขันแบ่ง ออกเป็น 3 สนามตามกลุ่มเรือ ดังนี้ สนาม A เรือ ILCA6 (อิลค่า ซิกซ์) ILCA 7 (อิลค่า เซเว่น) สนาม B เรือ 470 และสนาม C เรือ 49er (โฟตี้ไน เนอร์) 49er Fx (โฟตี้ไน เนอร์ เอฟเอ็กซ์) ) และ Nacra17 (นาคร่า เซเว่นทีน) ใช้มาตรฐานการจัดระดับสากลได้แก่ กรรมการสนาม กรรมการตรวจเรืออุปกรณ์ กรรมการตัดสินระดับนานาชาติ (International Technical Official : ITO) ประมวลผลการแข่งขันด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ (ของ Sail Wave) ใช้ระบบติดตามและ แสดงภาพการแข่งขันสมัยใหม่ (ของ Sail Fish) จะทำให้สามารถรับชมและติดตามการแข่งขันได้จากการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ การจัดการแข่งขันรายการนี้ นับว่าเป็นผลดีต่อนักกีฬาของไทย ในการส่งนักกีฬาได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก กับทั้งเป็นการแข่งขันในประเทศไทยจึงมีความคุ้นเคยในสภาพสนามแข่งขันนอกจากนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสเข้าถึงกีฬาเรือใบและขยายผลไปสู่การเป็นกีฬาหลักชนิดหนึ่งของจังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “ชลบุรีเมืองแห่งการแล่นใบ” เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ให้สามารถเล่นกีฬาเรือใบได้อย่างกว้างขวาง และพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาของจังหวัดชลบุรี เข้าแข่งขันกีฬาเรือใบในระดับนานาชาติ และระดับโลกต่อไป ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯดังนั้น การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือใบรายการ Asian Sailing Championships & Asian Continental Olympic Qualifier for Paris 2024 Olympic Games จึงเป็นอีกความร่วมมือหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสในการส่งเสริมการจัดการแข่งขันรายการใหญ่ในระดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียและการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก